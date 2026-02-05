Случаят "Петрохан": Продължава издирването на трима души, свързани с убийството

Продължава разследването по случая със тримата убити в бившата хижа "Петрохан". Все още се издирват трима души. Сред тях е и собственикът на хижата Ивайло Калушев. Според БНТ, именно той е заподозрян за тройното убийство. Разследващите разполагат със съобщение, което Калушев е изпратил до майка си в неделя вечерта. В него я моли за прошка и обяснява, че нищо от това, което предстои да чуе не е вярно.

Вчера изпълняващият длъжността главен прокурор Борислав Сарафов заяви, че не се изключва Калушев да посегне на живота си.

Според разследващите в хижата през последните няколко години са организирани много лагери, които най-вероятно са били параван за сексуални престъпления срещу малолетни и непълнолетни.

Именно такъв сигнал е постъпил преди 2 години в ДАНС. От там изпращат проверката към прокуратурата, но родителите на децата отказват да съдействат на разследването.

"Петрохан" като "Туин Пийкс"

Снимка: БГНЕС

Случаят с тройното убийство край хижа "Петрохан" e с по-фрапиращи обстоятелства, отколкото тези в сериала „Туин Пийкс”, заяви пред медиите на 4 февруари изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов (заемащ поста дори след крайния срок, който законът отреди - 21 юли 2025 г.). Той каза, че е шокиран от въпросната неправителствена организация, която - по думите му - се е опитвала да изземе дейността на държавните институции, да провежда своя политика и свои действия.

"Очевидно дейността на тази организация трябва да бъде проверена, включително по отношение на децата, които са ходели там на лагери, които са оставяни там от своите родители. Има проверки по материали от ДАНС на тази неправителствена организация от 2 години. Това, което възпрепятства събирането на информация и доказателства, е нежеланието на родителите на тези деца за съдействие. Има саботиране на разследването от родителите на децата", твърди Сарафов.

Запитан дали става въпрос за сектантска мрежа с педофилия, той каза: „Напълно вярно ме разбирате. Потресен съм, не знаех, че съществуват подобни неща. Намираме се пред един „Туин Пийкс”".

Сарафов има предвид разследването около смъртта на трима мъже, намерени мъртви в хижа "Петрохан", с множество гилзи и оръжия около тях. Последната версия на МВР е, че загиналите са принадлежали към организация, която според директора на ГД "Национална полиция" Захари Васков е "затворено общество с елементи на секта" - това е една от версиите.

