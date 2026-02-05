Спорт:

Политически елемент или психично отклонение: Анализ за тройното убийство край Петрохан

05 февруари 2026, 7:34 часа
Старши експертът от Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) Тихомир Безлов заяви, че в случая "Петрохан" все още има спекулации и ДАНС трябва да кажат дали са имали или са нямали сигнал за бившата хижа, в която беше извършен тройното убийство. Този случай отново рязко раздели хората на такива, които произвеждат конспирации, на такива, които се отнасят враждебно към такива хора и на такива, които са им приятели, коментира той в студиото на БНТ.Още: Сарафов сравни "Петрохан" с "Туин Пийкс": С намеци за педофилия твърди, че родители саботирали разследването

Какво се знае за случая "Петрохан"?

Снимка: БГНЕС

Според него това, което се знае чисто фактологически е тежко криминално престъпление - такова, каквото, по думите на Безлов, не е имало от години. "Тук има политика по случая. Появи се, че от въпросното НПО, което уж се е занимавало с охрана на хижата, е имало споразумение с Министерство на околната среда и водите", изтъкна Тихомир Безлов. 

Според експерта това, което се разбира по темата с дроновете, е, че те са изпълнявали две функции - борба срещи бракониерите и незаконната сеч. Това, което прави впечатление, е, че липсва реакция от МВР, добави Тихомир Безлов. 

Той отбеляза, че въпросът, който възниква е дали е имало сигнали и какво се е случило. "Това, което ми направи впечатление, е, че освен убийството с оръжие, няма детайли какво е било оръжието и е имало опит за запалване на хижата. Този SMS, който собственикът на хижата изпратил на майка си, предизвиква едно безпокойство затова, че се таи някакво психическо отклонение", анализира Тихомир Безлов. 

Въпросният SMS, който беше разпространен от bTV без телевизията да уточнява откъде го е получила, гласи: "Нищо от това, което ще чуеш, не е вярно, дори и частичка, но нямаме никакви сили повече да се борим с тази кочина... То не е причината, то е просто капката, която преля за всички нас чашата, поредният искрен опит да помогнем на едно болно дете - момиче е, в твоя чест :))) Прости ми, благодаря ти от сърце и когато намериш сили (по-скоро е по-добре), просто си насочи мисълта към мен и ще ме намериш. Този свят е един много стабилен сън. Няма смисъл да го превръщаш в кошмар. Направи напук и виж вътре в себе си и се усмихни. Обичам те много. Бъди свободна".

Антон Иванов
