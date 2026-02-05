Преговорите за Украйна в Абу Даби: Готов ли е наистина Путин за мир?

Поредният кръг от посредничени от САЩ преговори за мир в Украйна се проведе вчера в Абу Даби, като и днес, 5 февруари, се очаква следващата сесия. Общата перспектива за страната остава не по-малко мрачна, докато страната се доближава до четвъртата годишнина от началото на руската война. Въпреки това има признаци, че резултатите от проведените тази седмица преговори лице в лице може най-сетне да дадат отговор на един ключов въпрос: сериозен ли е в намеренията си руският диктатор Владимир Путин?

В навечерието на двудневните разговори Русия поднови мащабните си въздушни удари срещу вече тежко пострадалата украинска инфраструктура след кратка пауза през уикенда. През нощта Москва атакува градове като Киев, Днипро, Харков, Суми и Одеса с 450 дрона и 71 ракети, включително балистични, поразявайки енергийната мрежа и жилищни сгради, докато температурите паднаха под минус 20 градуса по Целзий.

„Путин трябва да бъде лишен от илюзиите, че може да постигне каквото и да било чрез бомбардировки, терор и агресия“, заяви украинският външен министър Андрей Сибиха. „Нито дипломатическите усилия в Абу Даби тази седмица, нито обещанията му към Съединените щати го спряха да продължи терора срещу обикновените хора в най-суровата зима.“ Още: Рестарт на преговорите в Абу Даби: Русия обвини Украйна за мира и обеща още война (ВИДЕО)

Според президента на САЩ Доналд Тръмп тези обещания са включвали въздържане от удари по Киев и други големи градове за цяла седмица по време на „извънредно студен“ период. Малко след тези изявления обаче говорителят на Кремъл Дмитрий Песков предупреди, че паузата ще продължи само до края на уикенда.

Това трудно може да се определи като добра отправна точка за преговори и подхранва мнението на много украински политици, че Русия просто симулира дипломатическа активност, за да не се окаже от грешната страна на непредсказуем американски лидер – макар и такъв, който изглежда необичайно търпелив към Путин и далеч по-малко към украинския президент Володимир Зеленски.

Украинците така или иначе не са възлагали големи надежди на едноседмично „енергийно примирие“. Жестоката война ги е научила да очакват най-лошото.

„За съжаление, всичко е напълно предсказуемо“, написа във вторник съветникът на Зеленски Михаил Подоляк. „Това е руското „прекратяване на огъня“: по време на кратко затопляне да се натрупат достатъчно ракети, а след това да се удря през нощта, когато температурите паднат до минус 24 градуса или по-ниско, насочено срещу цивилни. Русия не вижда абсолютно никаква причина да спре войната, да прекрати геноцидните практики или да води дипломация. Само мащабни тактики на замразяване.“ Още: И Тръмп, и Рюте подготвят тоалетната хартия за Украйна - както иска Путин (ОБЗОР - ВИДЕО)

Трудно е да се спори с този песимизъм. Кремъл на Путин има дългогодишна практика да използва мирните преговори за протакане, замъгляване, изтощаване на опонентите и продължаване на войната. Това е част от сценарий, който руският лидер и неговият мрачен външен министър Сергей Лавров прилагат отново и отново в Украйна, както и с години в Сирия.

Въпреки това, според някои украински и американски източници, запознати с хода на разговорите, има признаци, че настоящите преговори са били по-обещаващи, отколкото се смяташе. По думите им и двете страни са били по-„конструктивни“ – определение, което, признаваме, често е било използвано неправомерно, пише Politico.

„Преди тези преговори бяха като вадене на зъб без упойка“, каза републикански експерт по външна политика, консултирал Киев. Говорейки при условие за анонимност, той допълни: „Преди ми се искаше да крещя всеки път, когато виждах поредния отчет, в който се казва, че разговорите са „конструктивни“. Сега обаче смятам, че в някои отношения те наистина бяха такива. Забелязвам, че руснаците ги приеха по-сериозно.“

Според него това отчасти се дължи на уменията на хората, които вече водят украинския екип след оттеглянето на бившия началник на канцеларията на Зеленски Андрей Ермак. Сред най-способните са неговият наследник начело на президентската администрация и бивш ръководител на военното разузнаване Кирило Буданов, секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров и Давид Арахамия, лидер на парламентарната група на управляващата партия „Слуга на народа“. Още: Зеленски със загадъчно съобщение: Стратегията ни на преговорите се променя след снощната руска атака

„Откакто Давид се включи, има осезаемо подобрение в контактите с руските преговарящи. Мисля, че това е, защото го уважават и го възприемат като човек, който живее в реалността и е готов на компромиси“, обясни експертът. „Умерено оптимист съм, че има реален шанс конфликтът да приключи през пролетта.“

Бивш високопоставен украински служител, също пожелал анонимност, беше по-малко оптимистичен, но призна, че е имало промяна в атмосферата и тона на руската страна на масата за преговори.

Описвайки ръководителя на руската делегация – шефа на Главното управление на Генералния щаб на руските въоръжени сили Игор Костюков – и офицера от военното разузнаване Александър Зорин като прагматични хора, той отбеляза, че нито един от тях не е бил склонен към дълги лекции за „първопричините“ на конфликта – за разлика от Лавров и Путин. „Руските разузнавачи действаха делово и навлизаха в практическите детайли“, посочи бившият служител, с когото канцеларията на Зеленски все още се консултира.

По негова оценка промяната може да е свързана с извода на Кремъл, че Европа става по-сериозна по отношение на общоевропейската отбрана, увеличава производството на оръжия и се стреми да намали зависимостта си от САЩ за собствената си сигурност. Още: Рюте осъди от Киев бруталните руски атаки и заговори за "твърда сила" (ВИДЕО)

„Едно мирно споразумение, край на войната, би могло да отнеме голяма част от този импулс – на европейските лидери ще им бъде много по-трудно да убедят избирателите си в необходимите жертви за по-високи разходи за отбрана“, посочи той.

Разбира се, промяната в тона на Русия може да е бил и пореден опит да се печели време с Тръмп. „Путин почти няма какво да покаже срещу огромната цена на войната. Приемането на договорено решение сега, без възможност да представи ясен „победителен“ резултат за Русия и за руския народ, би било сериозен вътрешнополитически проблем“, смята пенсионираният австралийски генерал Мик Райън. Още: САЩ и Европа със съгласие да отговорят с военна сила срещу Русия при определен сценарий

Каквито и да са причините, това, което излезе от Абу Даби през последните дни, най-вероятно ще покаже дали Путин най-накрая възнамерява да действа сериозно.