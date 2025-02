Проруски активисти замеряха с яйца бившия президент на Грузия (ВИДЕО)

Бившият грузински президент Зурабишвили и бившият грузински премиер Георгий Гахария бяха замеряни с яйца на летището в Тбилиси от проруски активисти. Инцидентът с ексгрузинския президент е станал тази сутрин (18 февруари), когато Зурабишвили се връща от Мюнхенската конференция по въпросите на сигурността, съобщи Pirveli TV.

Срамната случка е записана на видео - от записа се чуват викове "тя е предателка на родината" към Зурабишвили. Крясъците са на нападателите.

Former Georgian President Zurabishvili and ex-PM Gakharia pelted with eggs at Tbilisi airport by pro-Russian activists



The incident occurred on the morning of February 18, as Zurabishvili returned from the Munich Security Conference, Pirveli TV reported.



The attackers shouted… pic.twitter.com/QQq3RhTwWl