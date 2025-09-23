Проучване: Румъния е най-бедната страна в Евросъюза, но в България продължителността на живота е най-ниска

„Румъния е най-бедната страна в ЕС. България се справя по-добре от нас в това отношение. Ние сме на последно място със 17%. Дори България се представя по-добре от нас, с равнище на бедност от 16%, а Гърция – с 14%." Това пише румънската медия Antena3CNN. Всички страни, които са проучени и включени в този доклад на ЕК, имат равнище под 10%. Това включва и Унгария, която има равнище от 9%“, допълва изданието.

Същевременно друга румънска медия разкрива, че България има най-ниската средна продължителност на живота в Евросъюза, но Румъния не е много по-назад. По данни на Евростат средната продължителност на живота в 27-те държави членки на ЕС е 81,7 години, докато в България е 75,9 години, в Румъния - 76,6 години. В Латвия тя е 76,7 години, в Унгария – 77 години, а в Литва – 77,6 години, предава Hotnews.ro.

