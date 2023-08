Пуснаха МААЕ на покривите на два реактора в АЕЦ "Запорожие", там няма експлозиви

Това заяви ръководителят на агенцията Рафаел Гроси на 4 август, след като вчера на експертите от МААЕ им е бил осигурен достъп до АЕЦ-а от страна на руските окупатори.

Екипът на МААЕ обаче продължава да иска да посети покривите на останалите 4 блока.

"Достъпът до покривите в четвъртък бе осъществен непосредствено след успешната девета ротация на екипите в централата, като експертите на МААЕ отново преминаха фронтовата линия. В нощта преди ротацията екипът съобщи, че е чул поредица от детонации в близост до централата", каза Гроси, цитиран от сайта на МААЕ.

След звуците от взривове от АЕЦ-а са казали на агенцията, че не е имало въздействие върху площадката, съседната промишлена зона или близкия град Енергодар.

В началото на юли се появиха сателитни снимки как на покрива на четвъртия реактор на централата са се появили "нови обекти". Какво точно представляват те, не е официално ясно – ясно е обаче, че инспектори на МААЕ не са били допуснати за проверка тогава. Около час след публикуването на материала обаче ръководителят на МААЕ Рафаел Гроси беше цитиран от AFP да казва, че инспектори са обиколили охладителните съоръжения "и други места" и не са открили признаци на залагане на експлозиви.

Руските окупатори дълго време не даваха достъп на експертите от ядрената агенция на ООН: Експлозиви или мини: Русия още не дава достъп до покривите на АЕЦ Запорожие

В края на миналия месец пък експерти от МААЕ потвърдиха наличието на мини в близост до Запорожката атомна електроцентрала - най-голямата АЕЦ в Европа.

Украинското разузнаване дълго време твърдеше, че руснаците готвят провокация в централата.

