Путин лъже като разпран: Зеленски узурпирал властта, а Купянск бил "освободен" (СНИМКИ, ВИДЕО)

"От март миналата година в Украйна няма истинско политическо ръководство, а престъпна групировка". Това заяви руският дикатор Владимир Путин, с което ясно демонстрира за пореден път, че няма никакво намерение да иска нещо друго извън капитулация на Украйна. Заявлението бе направено по време на негово посещение в команден пункт на групировката руски войски "Запад", които действат в Купянското направление, Лиман и Северск - поне така е представено посещението на Путин на сайта на Кремъл, макар да не може да се съди по публикуваните снимки там къде точно е бил Путин в действителност.

Снимка: kremlin.ru

Путин отново прокара опорката си, че "организирана престъпна група узурпирала властта в Украйна" - защото през март миналата година изтече президентският мандат на Володимир Зеленски. Само че в Украйна има военно положение именно заради руската инвазия, която Путин нареди и точно заради това мандатът на Зеленски и правителството е замразен - според украинската конституция.

Наглостта на руския диктатор стигна дотам, че да обяснява как Украйна искала да удължи войната с Русия - сякаш не руската, а украинската армия е окупирала 20% от чужда суверенна земя. В света на Путин обаче Зеленски и правителството му удължавали войната "за лично облагодетелстване". Аргументът - антикорупционното разследане операция "Мидас", което обаче е насочено срещу бившия бизнес партньор на Зеленски - Тимур Миндич, който поне от представеното досега от Антикорупционното бюро на Украйна изглежда е използвал името на Зеленски, за да се облагодетелства лично - Още: Корупцията и операция "Мидас": Документи с имената на Зеленски и Умеров текат в Украйна

Putin is very worried about the wave of anti-corruption investigations in Ukraine, because - as he well knows - the government in Kyiv is run by a criminal organization, unlike in Russia. There, of course, everything is honest and transparent. And naturally, he is "concerned"… pic.twitter.com/ToxNTrd6Iq — WarTranslated (@wartranslated) November 20, 2025

И още - "тези хора седят в златни тронове и не мислят за съдбата на обикновените украинци". И това при положение, че именно по заповед на Путин поредната руска ракета сравни със земята жилищен блок в Тернопол (всъщност два) и там вече има потвърдени 27 жертви, сред които 3 деца, както и 94 ранени, 18 от тях деца. Но в Москва се намериха смели хора, които оставиха цветя пред паметника на Леся Украинка в памет на загиналите от бруталната руска въздушна атака:

Death toll from the Russian missile strike on a residential building in Ternopil has risen to 27, including three children. 94 people were injured, 18 of them children. 14 residents remain unaccounted for, while six previously missing have confirmed they are safe, according to… pic.twitter.com/Ye89UmfChr — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 20, 2025

За капак - началникът на руския генщаб генерал Валерий Герасимов най-нагло излъга, че руската армия превзела Купянск. Всъщност ако беше казал, че е превзет Покровск, повече можеше да се намери някой да му повярва. Дори вероятно най-популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, обяви казаното от Герасимов за "гръмко" и добави, че няма никакво потвърждение от независими наблюдатели, че Купянск е превзет от руснаците. Какво всъщност става в Купянск и как украинците там постепенно вземат връх, научете и си припомнете от днешния обзор на Actualno.com - Още: Малко съм разочарован от Путин, но вие се предайте: Все същото от САЩ при Тръмп за Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Снимка: kremlin.ru

💊Putin put on camouflage and declared that the goals of the “special military operation” must be “unconditionally achieved”



Meanwhile, Gerasimov claims that Kupiansk has been “liberated” and is fully controlled by Russian forces.



The whole circus took place at one of the… pic.twitter.com/3fAlMlYZWH — NEXTA (@nexta_tv) November 20, 2025