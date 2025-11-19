Студио Actualno:

Корупцията и операция "Мидас": Документи с имената на Зеленски и Умеров текат в Украйна

19 ноември 2025, 15:30 часа 400 прочитания 0 коментара
Корупцията и операция "Мидас": Документи с имената на Зеленски и Умеров текат в Украйна

Имената на украинския президент Володимир Зеленски и на секретаря на Съвета по национална сигурност на Украйна и ексминистър на отбраната на страната Рустем Умеров се появиха в документи на НАБУ (Националното антикорупционно бюро на Украйна), касаещи корупционния скандал с "Енергоатом" (операция "Мидас"). Документите набързо изтекоха от телеграм канала на украинския депутат Олексий Гончаренко, който е острие в партията на предшественика на Зеленски Петро Порошенко ("Европейска солидарност"), както и в доста украински медии.

Рамка за завеждане на дело

Документите касаят дейността на бизнесмена Тимур Миндич, който е сътрудник в студио "Квартал 95" - продуцентския бизнес на Зеленски преди да стане президент. От документите излиза, че Миндич е опитвал да се облагодетелства, използвайки името на Зеленски и че се познават. Срещу Миндич има 5 обвинения - създаване на престъпна организация, незаконно влияние върху министрите на енергетиката и отбраната (Херман Халущенко/Герман Галущенко и Свитлана Хринчук/Светлана Гринчук, чиито оставки бяха приети от Върховната рада), контрол на финансовите потоци в енергийния сектор, пране на пари и вербуване на членове на престъпна организация.

"Досъдебното разследване установи, че не по-късно от януари-февруари 2025 г. Тимур Михайлович Миндич, възползвайки се от ситуацията на военно положение в Украйна, приятелските си отношения с украинския президент В. А. Зеленски и връзките си с настоящи и бивши висши държавни и правоохранителни служители, се е ползвал със значително влияние в държавата. Затова е решил незаконно да се обогати, като организира престъпления в различни сектори на украинската икономика, за да задоволи собствените си нужди", твърди НАБУ.

Името на Зеленски се споменава в документ на НАБУ за Герман Галущенко: "Галущенко Г.В., от своя страна е получил лична облага, тъй като е покровителстван от Т.М. Миндич пред украинския президент В.А. Зеленски".

И още - НАБУ прилага препис на разговори между Миндич и тогавашния министър на отбраната на Украйна Рустем Умеров (сега секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана), в които се обсъжда закупуването на нискокачествени бронежилетки от определена компания. От преписа се вижда, че Миндич опитва да убеди Умеров да бъдат купени нискокачествени бронежилетки и да подпише приемо-предавателен протокол, защото бил инвестирал половината си пари, милиони. Умеров казва, че ще се обади пак на Миндич - обаче има и препис говори и как не иска да се вижда с Миндич, защото той постоянно го търси.

Прочитът на Гончарено е друг - под натиска на Миндич са приети бронежилетки, които не са минали необходимите изпитания. "Миндич се обажда на Умеров да направи всичко необходимо и Умеров обещава да го направи. Трябва да се публикуват пълните записи", настоява депутатът на Порошенко, показвайки, че думите му са тълкувание.

И още - Гончаренко твърди на база документите, че Миндич препрал над 7 млн. долара:

Междувременно НАБУ влезе и в офиса на директора по сигурността на "Нафтогаз", като обясни в канала си в Телеграм, че акцията не касае дейността на енергийната компания.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
