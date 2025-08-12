Числата, които оборват Веласкес: Колко пъти Левски е по-скъп от Сабах?

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес няколко пъти подчерта, че отборът му не трябва да се счита за фаворит в двубоите със Сабах от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите. Числата относно трансферните цени на футболистите на двата тима обаче не кореспондират с тезата на испанеца. Оказва се, че титулярният състав на "сините" от първата среща на стадион "Георги Аспарухов" е почти два пъти по-скъп от този на съперника.

Левски е почти два пъти по-скъп от Сабах

В авторитетния футболен портал Transfermarkt столичани са оценени сумарно на 21 милиона евро, а техният опонент в Лига на конференциите - с малко над 9 милиона евро по-малко - 12,38 млн. Що се отнася до титулярните състави, статистиката е следната: Левски - 12.9 милиона евро, азербайджанският тим - 6.8 милиона евро.

Средната оценка на състезател на българския гранд е 913 хиляди евро, докато играч на Сабах струва средно 458 хиляди евро. В същото време средната възраст на отбора на Хулио Веласкес е 25.8 години, а при тима на Валдас Даумбраскас - 29.5 години. 3 милиона евро е пазарната оценка на най-скъпия футболист в състава на Левски - Марин Петков. Нигерийското крило Джеси Секидика и словашкият нападател и капитан Павол Шафранко са остойностени най-скъпо от азерите - 1 милион евро.

Следващите по стойност при "сините" са Цунами (2 милиона евро), Кристиан Макун и Светослав Вуцов (1,5 млн. евро). В селекцията на Сабах това са дефанзивният халф Иван Лепиница (900 хиляди евро) и десните бекове Аким Зедадка и Амин Сейдиев (700 хиляди евро).

По всяка вероятност причините за думите на Хулио Веласкес са психологически и с цел да не вдига високо своите възпитаници, но числата никога не лъжат. Въпреки че парите не играят на терена, Левски е почти два пъти по-скъп отбор от Сабах, което не е за подценяване.

