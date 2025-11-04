Путин: По далечина на полета „Буревестник“ превъзхожда всички подобни ракетни системи (ВИДЕО)

Владимир Путин награди в Кремъл разработчиците на ракетата „Буревестник“ и подводния апарат „Посейдон“. Според него, по далечина на полета „Буревестник“ превъзхожда всички известни в света ракетни системи. Той подчерта, че разработката е от историческо значение за Русия през целия 21-ви век. Путин отбеляза, че руските въоръжени сили не са се намесвали в разузнавателните мисии на корабите на НАТО в изпитателната зона на „Буревестник“. Според на, на 21 октомври в зоната на изпитанията се е намирал разузнавателен кораб на НАТО. Руският президент изрази увереност, че бъдещите ракети на ядрена установка като „Буревестник“ ще бъдат и свръхзвукови.

„Компактните размери на ядрените инсталации като „Буревестник“ ще спомогнат за добива на ресурси в трудни райони. Новите принципи на работа ще стимулират разработването на технологии, подходящи за разработване на арктическия шелф“, каза още той.

По думите му, в „Буревестник“ и „Посейдон“ се използват само местни материали. Нещо повече – Путин смята, че технологиите на „Буревестник“ и „Посейдон“ ще помогнат при създаването на „перспективна станция на Луната“.

"Буревестник и Посейдон - само с руски материали"

„Бих искал да отбележа, че е особено важно в системите „Буревестник“ и „Посейдон“ да се използват само материали, произведени в страната. Благодарение на широкото сътрудничество, в което участват хиляди и хиляди хора и специалисти, е създадена истинска съкровищница от нови материали, технологии, безпилотни летателни апарати, софтуер и цифрови решения, както и базови компоненти“, каза Путин на церемонията по награждаването на разработчиците на системите „Буревестник“ и „Посейдон“.

Според Путин, системите с ракетата „Сармат“ ще бъдат поставени на бойна готовност през 2026 г. Путин се похвали и че Москва е започнала серийно производство на ракетата „Орешник“. „Всички наши планове за създаване на съвременни оръжейни системи, развитие на отбранително-промишления комплекс и осигуряване на руската армия и флот със съвременна техника и оръжия се изпълняват“, отбеляза той, като акцентира върху създаването и заемането на бойно дежурство на най-новата стратегическа ракетна система „Авангард“.

"Москва не заплашва никого"

„Разработихме, разгърнахме и започнахме серийно производство на ракетната система със среден обсег „Орешник“, добави Путин. „Оборудвахме нашите междуконтинентални балистични ракети и тези, изстрелвани от подводници, със съвременни системи за проникваща противоракетна отбрана“, похвали се още Путин „Накрая Русия придобива крилати ракети с неограничен обсег „Буревестник“ и безпилотния подводен апарат „Посейдон“ с ядрен двигател“, добави руският президент.

Въпреки изтъкването на всички тези руски оръжия, той заяви, че Москва не заплашва никого, а както и останалите ядрени сили, развива своя ядрен потенциал.

