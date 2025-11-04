Войната в Украйна:

Путин: По далечина на полета „Буревестник“ превъзхожда всички подобни ракетни системи (ВИДЕО)

04 ноември 2025, 23:15 часа 464 прочитания 0 коментара
Путин: По далечина на полета „Буревестник“ превъзхожда всички подобни ракетни системи (ВИДЕО)

Владимир Путин награди в Кремъл разработчиците на ракетата „Буревестник“ и подводния апарат „Посейдон“. Според него, по далечина на полета „Буревестник“ превъзхожда всички известни в света ракетни системи. Той подчерта, че разработката е от историческо значение за Русия през целия 21-ви век. Путин отбеляза, че руските въоръжени сили не са се намесвали в разузнавателните мисии на корабите на НАТО в изпитателната зона на „Буревестник“. Според на, на 21 октомври в зоната на изпитанията се е намирал разузнавателен кораб на НАТО. Руският президент изрази увереност, че бъдещите ракети на ядрена установка като „Буревестник“ ще бъдат и свръхзвукови.

Още: "Буревестник" лети само на думи, вторият "Орешник" също е пълна нула: Путин само си губи времето да плаши НАТО

„Компактните размери на ядрените инсталации като „Буревестник“ ще спомогнат за добива на ресурси в трудни райони. Новите принципи на работа ще стимулират разработването на технологии, подходящи за разработване на арктическия шелф“, каза още той.

Още: Лоши новини за Путин: "Буревестник" е стара ракетна технология и може да бъде свалена от НАТО още преди да излети

По думите му, в „Буревестник“ и „Посейдон“ се използват само местни материали. Нещо повече – Путин смята, че технологиите на „Буревестник“ и „Посейдон“ ще помогнат при създаването на „перспективна станция на Луната“. 

"Буревестник и Посейдон - само с руски материали"

„Бих искал да отбележа, че е особено важно в системите „Буревестник“ и „Посейдон“ да се използват само материали, произведени в страната. Благодарение на широкото сътрудничество, в което участват хиляди и хиляди хора и специалисти, е създадена истинска съкровищница от нови материали, технологии, безпилотни летателни апарати, софтуер и цифрови решения, както и базови компоненти“, каза Путин на церемонията по награждаването на разработчиците на системите „Буревестник“ и „Посейдон“. 

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Според Путин, системите с ракетата „Сармат“ ще бъдат поставени на бойна готовност през 2026 г. Путин се похвали и че Москва е започнала серийно производство на ракетата „Орешник“. „Всички наши планове за създаване на съвременни оръжейни системи, развитие на отбранително-промишления комплекс и осигуряване на руската армия и флот със съвременна техника и оръжия се изпълняват“, отбеляза той, като акцентира върху създаването и заемането на бойно дежурство на най-новата стратегическа ракетна система „Авангард“.

"Москва не заплашва никого"

„Разработихме, разгърнахме и започнахме серийно производство на ракетната система със среден обсег „Орешник“, добави Путин. „Оборудвахме нашите междуконтинентални балистични ракети и тези, изстрелвани от подводници, със съвременни системи за проникваща противоракетна отбрана“, похвали се още Путин „Накрая Русия придобива крилати ракети с неограничен обсег „Буревестник“ и безпилотния подводен апарат „Посейдон“ с ядрен двигател“, добави руският президент.

Още: Лъжа след лъжа: Ядрените хвалби на Путин преди "Буревестник" и "Посейдон" - със "Сармат"

Въпреки изтъкването на всички тези руски оръжия, той заяви, че Москва не заплашва никого, а както и останалите ядрени сили, развива своя ядрен потенциал.

Още: Проф. Георги Касчиев: Историята с "Буревестник" е пропаганден блъф за сплашване на хора

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Русия Владимир Путин Посейдон ракета Буревестник война Украйна ракета Орешник
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес