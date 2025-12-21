Лайфстайл:

Фурнаджиев разкри: Двама от водещите биатлонисти на България са изкарали вирус преди Олимпийските игри

21 декември 2025, 16:30 часа 146 прочитания 0 коментара
Фурнаджиев разкри: Двама от водещите биатлонисти на България са изкарали вирус преди Олимпийските игри

Президентът на Българската федерация по биатлон Атанас Фурнаджиев даде обширно интервю в предаването „Арена спорт“ по БНТ. Той заяви, че двама от най-добрите ни състезатели – Милена Тодорова и Благой Тодев, все още не могат да се възстановят от коварни вирусни заболявания, които се претърпели в навечерието на сезона. Той разкри, че в понеделник Тодорова ще се подложи на изследвания в клиника в Залцбург (Австрия).

„Оптимизъм има, за съжаление двама от водещите ни състезатели - Милена Тодорова и Благой Тодев, изкараха тежък вирус точно преди сезона и не успяват да се възстановят напълно. Милена ще бъде в клиника в Залцбург за изследвания в понеделник, за да се види кое пречи за пълното ѝ възстановяване. Целите са медал от Олимпиадата, каквото зависи от нас е направено, осигурени са всички условия. Благодаря на Министерството на спорта за подкрепата, от тук нататък зависи от физическото състояние на състезателите. В крайна сметка трябва и малко късмет“, коментира Фурнаджиев.

Президентът на федерацията похвали и младите биатлонисти в мъжкия състав. „При мъжете имаме млади момчета, но в биатлона нещата се случват бавно, с много усилия и много труд. Да се подобри бягането с 1-2 секунди отнема много време и тренировки. Зависи от това момчетата да бъдат постоянни. В момента разполагаме с едни от водещите треньори в света. Лекарят ни е украинец, вакс майсторът е италианец. Изоставаме обаче с материалната база, всички водещи отбори разполагат с лаборатории“, призна ръководителят.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Биатлон Атанас Фурнаджиев Зимни Олимпийски игри Милена Тодорова Зимни олимпийски игри 2026
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес