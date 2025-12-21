Фурнаджиев разкри: Двама от водещите биатлонисти на България са изкарали вирус преди Олимпийските игри

Президентът на Българската федерация по биатлон Атанас Фурнаджиев даде обширно интервю в предаването „Арена спорт“ по БНТ. Той заяви, че двама от най-добрите ни състезатели – Милена Тодорова и Благой Тодев, все още не могат да се възстановят от коварни вирусни заболявания, които се претърпели в навечерието на сезона. Той разкри, че в понеделник Тодорова ще се подложи на изследвания в клиника в Залцбург (Австрия).

„Оптимизъм има, за съжаление двама от водещите ни състезатели - Милена Тодорова и Благой Тодев, изкараха тежък вирус точно преди сезона и не успяват да се възстановят напълно. Милена ще бъде в клиника в Залцбург за изследвания в понеделник, за да се види кое пречи за пълното ѝ възстановяване. Целите са медал от Олимпиадата, каквото зависи от нас е направено, осигурени са всички условия. Благодаря на Министерството на спорта за подкрепата, от тук нататък зависи от физическото състояние на състезателите. В крайна сметка трябва и малко късмет“, коментира Фурнаджиев.

Президентът на федерацията похвали и младите биатлонисти в мъжкия състав. „При мъжете имаме млади момчета, но в биатлона нещата се случват бавно, с много усилия и много труд. Да се подобри бягането с 1-2 секунди отнема много време и тренировки. Зависи от това момчетата да бъдат постоянни. В момента разполагаме с едни от водещите треньори в света. Лекарят ни е украинец, вакс майсторът е италианец. Изоставаме обаче с материалната база, всички водещи отбори разполагат с лаборатории“, призна ръководителят.