Оставиха в ареста 29-годишния педофил от София

29-годишният педофил, който беше задържан в София при спецакция на ГДБОП, остава в ареста. Това реши Софийският районен съд на закрито заседание.
Съдът е приел, че има опасност задържаният мъж да извърши други престъпления. В съдебната зала той е заявил, че съжалява, предаде БНТ.
При акцията бяха намерени стотици видеа с непълнолетни.
Открити бяха порнографски снимки на деца на видима възраст под 10 години.
