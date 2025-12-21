Кабинетът подаде оставка:

Оставиха в ареста 29-годишния педофил от София

21 декември 2025, 15:54 часа 449 прочитания 0 коментара
Оставиха в ареста 29-годишния педофил от София

29-годишният педофил, който беше задържан в София при спецакция на ГДБОП, остава в ареста. Това реши Софийският районен съд на закрито заседание.

Съдът е приел, че има опасност задържаният мъж да извърши други престъпления. В съдебната зала той е заявил, че съжалява, предаде БНТ.

При акцията бяха намерени стотици видеа с непълнолетни.

Открити бяха порнографски снимки на деца на видима възраст под 10 години.

ОЩЕ: Държава от Балканите ще криминализира "порнографията за отмъщение" 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Мартин Стоянов
Мартин Стоянов Отговорен редактор
Дело Порнография арест решетки
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес