Първи реакции на сделката за Brexit: Европа я приема, Великобритания - не (ВИДЕО)

Преди тя да стане факт трябва да бъде ратифицирана от британския и Европейския парламент, да бъде одобрена тази вечер от Съвета на Европа. Първите сигнали от страна на Обединената общност са основно положителни, не така стои въпросът обаче на Острова. Президентът на Евопейския парламентобяви в блиц коментар, че е положително настроен към сдеклата, но трябва да се запознае с детайлите. "Европейският парламент е готов да свърши своята работа и ще го направи", коментира той., който води комисията в ЕП, която отговаря за преговорите с Великобритания, коментира, че споразумението е балансирано. По думите му най-важно в момента е сделката да намери подкрепа в британския парламент, а евродепутатите ще приключат бързо и стегнато.Главният преговарящ на Европейския съюз по въпросите за Brexitприветства постигнатото в последната минута споразумение за излизане на Обединеното кралство от структурите на Общността, като го определи като „честен и разумен компромис“, който защитава европейските интереси, предава AFP. „Ние постигнахме споразумение, което е справедливо и разумно и отговаря на нашите принципи", обяви Барние пред репортери, но призова за предпазливост, тъй като сделката все още трябва да премине през британския парламент. До този момент депутатите в Лондон вече три пъти отхвърляха споразуменията за Brexit.Председателят на Европейската комисия: „Препоръчвам да сe одобри тази сделка", подчерта люксембургският политик, визирайки срещата на върха на лидерите на държавите-членки, които се срещат в Брюксел по-късно през деня. Държавният глава на Францияприветства новото споразумение за Brexit, постигнато между Европейския съюз и Обединеното кралство, като изрази увереност, че депутатите в Лондон ще го подкрепят, предава AFP. Преди началото на срещата на върха на ЕС Брюксел Макрон заяви, че е „достатъчно убеден, че (споразумението) може да бъде ратифицирано чрез гласуване на британския парламент“.Саймън Ковъни приветства новата сделка, за която се споразумяха Лондон и Брюксел и я нарече „голяма стъпка напред“, която „защитава основните ирландски интереси“, предава AFP. Ковъни заяви пред местни депутати, че споразумението е „много важно постижение“, което си струва да бъде подкрепено.обяви, че Шотландската национална партия няма да гласува в парламента в подкрепа на споразумението за Brexit, защото то представлява много по-тежко напускане на ЕС. "Брекзит, предвиждан от Борис Джонсън, е такъв, при който отношенията с ЕС са много по-слаби що се отнася до въпроси като стандартите за храните, екологичната защита и правата на работниците", отбеляза тя. "Шотландия не гласува за Brexit под никаква форма и депутатите от Шотландската национална партия няма да гласуват за Брекзит под никаква форма", категорична е Стърджън.Тя отново напомни, че настоява за референдум за независимост, за да може страната сама да взима решенията си.Британският премиер призова депутатите в Лондон да одобрят споразумението на извънредното заседание на парламента в събота. И сега големият въпрос е ще може ли той да събере подкрепа, при положение, че този парламент вече два път е отхвърлял сделка с Брюскел.Светкавично реагираха от, които бяха основна подкрепа на Тереса Мей при предишните неуспешни споразумения. От партията се обавиха против постигнатото споразумение - ДЮП не може да подкрепи съгласуваните митнически въпроси, както и споразуменията за данък върху продажбите, цитира ги APF. Водената от Джереми Корбинобяви, ченяма да подкрепи новото споразумение за Brexit, което бе постигнато между Брюксел и Лондон, предава телевизионният канал Sky News.От партията подчертаха, че ще настояват за втори референдум за излизането на страната от структурите на Европейския съюз.също отхвърлиха сделката - наричайки документа "по-лошо споразумение от това, постигнато от Тереза Мей".Найджъл Фараж, лидер насъщо подкрепи това мнение.И преди да видим резултатът на Острова, който за момента изглежда като ясна загуба за сделката на Борис Джонсън, предстои британският премиер да представи споразумението пред лидерите на 27-те държави-членки на ЕС. Тази вечер се очаква първият тест за постигнатото споразумение.