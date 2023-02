Първият танк Leopard 2 от Канада за Украйна вече пристигна в Полша (СНИМКА и ВИДЕО)

Тя заяви, че страната ще продължи да подкрепя Украйна във войната срещу руските нашественици. Предстои да започне и обучение на украински военнослужещи на тези танкове. Припомняме, че Канада ще изпрати на Украйна партида от четири танка.

The first Canadian Leopard 2 main battle tank that we've donated to Ukraine has now arrived in Poland. Alongside our allies, we’ll soon be training the Armed Forces of Ukraine in the use of this equipment.



Canada will continue to #StandWithUkraine. 🇨🇦🇺🇦 pic.twitter.com/ylO6rQaJWb