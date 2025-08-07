Войната в Украйна:

Здравните власти предупреждават: ЕС забранява съставката на някои гел лакове

07 август 2025, 15:10 часа 351 прочитания 0 коментара
Здравните власти предупреждават: ЕС забранява съставката на някои гел лакове

Здравното министерство предупреди, че Европейският съюз забранява съставката Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO), използвана в някои гел лакове и гел системи за нокти. Причината е, че тя е класифицирана от Европейския съюз като токсична за репродукцията, като това е сатнало още през октомври 2023 година. Забраната за използването на въпросната съставка влиза в сила от 1 септември 2025 г. на територията на всички държави членки на ЕС. 

Здравните власти предупреждават: Започват проверки

Министерството уточнява, че след 1 септември 2025 г. предстооят рутинни проверки на козметични обекти. В случай, че се открият продукти, съдържащи TPO, Регионалните здравни инспекции ще издават предписания за тяхното спиране и изтегляне от употреба.

От здравното министерство обръщат внимание, че още след обявяването на предстоящата забрана - производителите са започнали да преминават към нови формули без тази съставка, като голяма част от продуктите на пазара вече са TPO-free.

Целта на забраната

Целта на тази мярка е да се гарантира висока степен на защита на човешкото здраве, като в обхвата на забраната попадат и други вещества, класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията, които не се допускат за използване в козметични продукти. ОЩЕ: Лакът за нокти започва да ви вреди до 10 часа след нанасяне – вижте как

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Министерство на здравеопазването маникюр репродуктивно здраве токсично вещество гел лак
Още от Здравеопазване
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес