Здравните власти предупреждават: ЕС забранява съставката на някои гел лакове

Здравното министерство предупреди, че Европейският съюз забранява съставката Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO), използвана в някои гел лакове и гел системи за нокти. Причината е, че тя е класифицирана от Европейския съюз като токсична за репродукцията, като това е сатнало още през октомври 2023 година. Забраната за използването на въпросната съставка влиза в сила от 1 септември 2025 г. на територията на всички държави членки на ЕС.

Здравните власти предупреждават: Започват проверки

Министерството уточнява, че след 1 септември 2025 г. предстооят рутинни проверки на козметични обекти. В случай, че се открият продукти, съдържащи TPO, Регионалните здравни инспекции ще издават предписания за тяхното спиране и изтегляне от употреба.

От здравното министерство обръщат внимание, че още след обявяването на предстоящата забрана - производителите са започнали да преминават към нови формули без тази съставка, като голяма част от продуктите на пазара вече са TPO-free.

Целта на забраната

Целта на тази мярка е да се гарантира висока степен на защита на човешкото здраве, като в обхвата на забраната попадат и други вещества, класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията, които не се допускат за използване в козметични продукти.