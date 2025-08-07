Левски освободи огромно трансферно разочарование, доведено от Станислав Генчев

Левски освободи огромно трансферно разочарование, което бе доведено в тима от бившия наставник Станислав Генчев. Става въпрос за 22-годишния нигерийски дефанзивен полузащитник Клеман Икенна. Новината бе съобщена официално от ръководството на българския гранд. Според информациите халфът и „сините“ се разделят по взаимно съгласие. Това означава, че столичани няма да плащат обезщетение на играча за предсрочното прекратяване на неговия договор.

Клеман Икенна записа само 13 мача за Левски

Клеман Икенна пристигна в Левски през лятото на 2024 година от втородивизионния хърватски НК Дубрава. Той бе привлечен по изричното настояване на тогавашния треньор Станислав Генчев като „сините“ броиха около 200 хиляди лева за правата му. Нигерийският полузащитник обаче така и не успя да се наложи в състава на сини. Той изигра едва 13 мача във всички турнири, в които не успя да се отличи с гол или асистенция.

ПФК „Левски“ се раздели с полузащитника Клемент Икенна. Договорът бе прекратен по взаимно съгласие. През пролетния дял... Posted by ПФК ЛЕВСКИ / PFC LEVSKI on Thursday, August 7, 2025

Нигериецът тотално се провали на "Герена"

През пролетния дял на миналия сезон Клеман Икенна бе преотстъпен в Кривбас Кривой Рог. Дефанзивният полузащитник обаче отново разочарова с представянето си и ръководството на украинския тим взе решение да не активира клаузата му за откупуване, която бе залегнала в договора му с клуба. Нигериецът се завърна на „Герена“ в началото на настоящата кампания, но не попада в сметките на Хулио Веласкес и логично бе освободен от ръководството на Левски.

ОЩЕ: Левски разкарва пореден ненужен в състава на Хулио Веласкес