Собственикът представи идеен проект за възстановяване на Симеоновския лифт

Собственикът на лифтовете на Витоша – "Витоша ски" АД – е внесъл в Столичната община идеен проект за възстановяване на Симеоновския лифт. Това съобщи кметът Васил Терзиев и подчерта, че това е първата реална стъпка към подновяване на съоръжението.

През април екипът на Терзиев представи визия за развитието на Витоша, включваща пътна карта с конкретни действия за институциите. Тогава кметът обяви, че ако инвеститорът не представи идеен проект до края на август, общината ще търси алтернативни решения. Една от възможностите беше възстановяване на седалковия Драгалевски лифт, който също е собственост на „Витоша ски“ и има строително разрешение до междинната станция „Бай Кръстю“. В същия период Терзиев възложи предпроектно проучване за изграждане на паркинг с капацитет от няколкостотин автомобила до началната станция на спрения лифт, като заяви, че общината ще си търси съдебно възстановяване на направените разходи от собственика. Още: Терзиев чака проекта за възстановяването на Симеоновския лифт до края на август

До този сценарий засега няма да се стигне, тъй като „Витоша ски“ е изпълнил първоначалното условие и е представил идеен проект. В него се предвижда съдействие от водещите световни производители на лифтове – „Допелмайер“ и „Лайтнер“ – за изчисления, свързани с капацитета на линията и необходимите промени по трасето, стълбовете и станциите на неработещото съоръжение.

Следващите стъпки

Кметът Терзиев заяви, че следващите стъпки включват анализ на законовата рамка от страна на Министерството на земеделието и Министерството на околната среда, актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ и приемане на подробни устройствени планове – процеси, за които отговорност носи Столична община. Още: Държите се като малко детенце: Реплика към Антон Хекимян за Витоша

„Вече работим по нужните градоустройствени процедури. От страна на общината ще положим максимални усилия не само да свършим нашата част, но и да подпомогнем останалите институции“, заяви Терзиев.