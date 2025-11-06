Ракети "Фламинго" - да или не: Третата най-голяма руска електроцентрала и поредна рафинерия на "Лукойл" горят. Пламъци и в ТЕЦ в Украйна (ВИДЕО)

Ден номер безкрай - поредна атака с дронове на Украйна срещу обект на руската петролна индустрия. Този път във Волгоград - цел е била поредната рафинерия на "Лукойл", става въпрос за "Лукойл-Волгограднефтепереработка".

Че е имало атака признава в официалния си канал в Телеграм и губернаторът на Волгоградска област. Само че той не споменава директно нито с дума рафинерията, обаче загатва, че тя е ударена: "В нощта на 5 срещу 6 ноември подразделенията за противовъздушна отбрана на руското министерство на отбраната отразиха масирана атака с дронове срещу Волгоградска област. В резултат на терористичното нападение в 24-етажна жилищна сграда на улица "Гаря Хохолова" № 4 бяха повредени балкони и счупени прозорци на близки сгради. От шрапнели загина цивилен, 48-годишен мъж. Изказваме искрени съболезнования на семейството и приятелите му. За няколко района на Волгоград има съобщения за щети по стъклата на прозорци на жилищни сгради и превозни средства. Падащи отломки предизвикаха пожар в индустриална зона в Красноармейски район. Пожарникарите бързо започнаха да гасят пожара. Службите за спешна помощ и общинските власти работят за установяване на мащаба на щетите и отстраняване на последиците. Администрацията на Волгоград е инструктирана да подготви временно място за настаняване във Волгоградския лицей № 10, за да гарантира безопасността на жителите в случай на операции по обезвреждане на бомби".

По-голям украински удар

Същевременно, въздушна атака стана факт и във Волгореченск, област Кострома. Там е атакувана Костромската електроцентрала, която е с мощност 3720 мегавата. Единият ѝ блок е от 1200 мегавата, което представлява най-голямата единична газова мощност в света. Видеокадри показват взривове и пожари, има спекулации, че са използвани ракети "Фламинго". В сутрешната си сводка руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" също пише, че централата гори и я сочи като третата най-голяма електроцентрала в Русия изобщо, не само газова.

Междувременно, и в Северна Осетия местните власти обявиха въздушна тревога, за заплаха от дронове. Летищата във Владикавказ и Грозни са затворени, добави Руската федерална агенция за въздушен транспорт. По-рано в Русия бяха затворени летища в Самара, Краснодар, Пенза, Уляновск, Ярославъл, Иваново и Саратов, уточнява руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA.

Поражения и в Украйна

За Украйна, "Два майора" твърди, че поне 20 дрона "Шахед" са използвани за атака срещу ТЕЦ в Каменско, Днепропетровска област. Засега военновременният ръководител на областта Владислав Гайваненко не е обявил нещо по въпроса в официалния си канал в Телеграм. И още - спешната служба в Украйна съобщава за ранена 37-годишна жена след руски удар в Запорожка област: