Ранните часове на 3 март: Русия превзе Херсон, колоната към Киев буксува. Москва призна за жертви, планирала ли е убийството на Зеленски?

Рано тази сутрин, руските сили превзеха украинския град Херсон. Това потвърдиха местните власти. Херсон е първият голям градски център, паднал след нахлуването на Москва преди седмица.

"(Руските) окупатори са във всички части на града и са много опасни", пише Генадий Лахута, ръководител на регионалната администрация, в съобщения Telegram, предаде БГНЕС.

Към този момент руските сили обграждат Мариупол, стратегическо пристанище на Азовско море, което се намира между контролирания от Русия Крим и отцепилите се републики Донбас. Часове наред около пристанището се водеха ожесточени престрелки.

Високопоставен служител на отбраната на САЩ съобщи, че огромната колона с руски военни и техника, вървяща към Киев, първоначално изчислявана с дължина от 64 км, е "спряла" поради недостиг на гориво, храна, но и ожесточена украинска съпротива. В Харков ситуацията също е критична, с множество сражения и тежки бомбардировки.

498 от руските войници, нахлули в Украйна, са били убити там според руското министерство на отбраната. Това е първият официално обявен от Москва брой загинали откакто президентът Владимир Путин започна инвазията си преди седмица. Украинската страна обаче казва, че руските жертви са почти 7000. Истинският брой на жертвите от всяка страна не е известен. ООН е регистрирала 227 смъртни случая на цивилни, но данните на Украинската служба за спешна помощ са за над 350 убити цивилно.

В Twitter най-популярната хакерска организация в света Anonymous обяви, че изтекли документи от руската служба ФСБ показват, че Русия е подготвила убийството на украинския президент Володимир Зеленски.

Russian FSB leaked information alerted Ukraine to assassination plot against President @ZelenskyyUa. Now, we can expect an internal power struggle within the Kremlin to overthrow the Putin regime. In the meantime, let's continue with the attacks.