Разкритие: Близък съветник на Зеленски създал своя акаунт в X през руско приложение

Социалната мрежа X въведе нова функция, която показва къде и как е регистриран даден акаунт. Оказва се, че съветникът на украинския президент Володимир Зеленски Михайло Подоляк е създал своя акаунт в социалната мрежа X чрез руския App Store. Датата на регистрация е февруари 2022 г. — моментът, в който Русия започна своето мащабно нахлуване в Украйна, предава каналът Nexta.
Каква може да е причината?
Едно възможно обяснение е, че Подоляк може да е имал стар руски Apple ID. Преди 2014 г. много украинци сменяха региона на своя App Store към Русия, защото приложенията, услугите и актуализациите се появяваха там по-рано. Подоляк може да е бил сред тях — акаунтът е останал, той никога не е сменил региона и сега X просто го показва.
🤔 Podolyak Created His X Account via the Russian App Store — in February 2022— NEXTA (@nexta_tv) November 23, 2025
Въпреки това, за да използва платени приложения, абонаменти или услуги, той би се нуждаел от руска банкова карта, свързана с този акаунт. Някои украинци от Крим наистина са се озовали с Apple ID от руски регион, но Подоляк е от Лвов в Западна Украйна, учил е в Беларус и е изградил кариерата си в Киев, подчертава Nexta, откъдето смятат, че това обяснение е малко вероятно.