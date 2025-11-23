Студио Actualno:

Разкритие: Близък съветник на Зеленски създал своя акаунт в X през руско приложение

23 ноември 2025, 17:32 часа 636 прочитания 0 коментара
Разкритие: Близък съветник на Зеленски създал своя акаунт в X през руско приложение

Социалната мрежа X въведе нова функция, която показва къде и как е регистриран даден акаунт. Оказва се, че съветникът на украинския президент Володимир Зеленски Михайло Подоляк е създал своя акаунт в социалната мрежа X чрез руския App Store. Датата на регистрация е февруари 2022 г. — моментът, в който Русия започна своето мащабно нахлуване в Украйна, предава каналът Nexta.

Каква може да е причината?

Едно възможно обяснение е, че Подоляк може да е имал стар руски Apple ID. Преди 2014 г. много украинци сменяха региона на своя App Store към Русия, защото приложенията, услугите и актуализациите се появяваха там по-рано. Подоляк може да е бил сред тях — акаунтът е останал, той никога не е сменил региона и сега X просто го показва.

Въпреки това, за да използва платени приложения, абонаменти или услуги, той би се нуждаел от руска банкова карта, свързана с този акаунт. Някои украинци от Крим наистина са се озовали с Apple ID от руски регион, но Подоляк е от Лвов в Западна Украйна, учил е в Беларус и е изградил кариерата си в Киев, подчертава Nexta, откъдето смятат, че това обяснение е малко вероятно. 

Елин Димитров
