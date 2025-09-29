"Хамас" бере душа – единствената им карта са заложниците": Мохамед Халаф за ситуацията в Газа (ВИДЕО)

"Хамас" няма друг изход. Бере душа като организация. Лидерите много добре осъзнават, че идва техният край и затова единственото нещо, което могат да разграбват , остават заложниците", заяви журналистът и университетски преподавател Мохамед Халаф в интервю за Студио Actualno. По думите му движението вече губи позиции сред арабските и мюсюлманските държави, които постигат консенсус, че "Хамас" не трябва да има никаква политическа или военна роля в бъдещето на Газа. "В същото време те са взели цялото население на Газа като заложници. Това е проблемът", добави Халаф.

Халаф разкри, че планът за прекратяване на войната в Газа, представен от президента на САЩ Доналд Тръмп, не е нов, но съдържа допълнения, договорени с арабски лидери. На среща в Белия дом преди три седмици са присъствали Тръмп, бившият британски премиер Тони Блеър, Джаред Къшнър и други съветници. Според Халаф именно Блеър може да поеме управлението на преходна администрация след спирането на войната.

По думите на експерта основният консенсус е, че "Хамас" трябва да бъде напълно разоръжен и изключен от политическия процес. САЩ и арабските държави обмислят коридор за изселване на лидерите на движението, но Израел и премиерът Бенямин Нетаняху не приемат този сценарий.

Страховете на Нетаняху

"Нетаняху се притеснява, че в плана на Тръмп се допуска лидерите на "Хамас" да напуснат Газа в чужбина, без да бъдат ликвидирани. Израел няма да се съгласи на това", коментира Халаф. Той допълни, че "Хамас" поставя нереалистични искания – гаранции от САЩ за сигурността на лидерите си, достъп до банкови авоари на стойност над 1 милиард долара и някаква политическа роля след войната. "Това е блъф. Никой няма да им даде такива гаранции. Където и да отидат, Израел ще ги преследва", категоричен е журналистът.

В плана се предвижда създаването на преходно управление в Газа, съставено от палестински технократи, които вече са в Кайро. Египет обучава около 5000 палестинци, които трябва да поемат полицейски функции след изтеглянето на израелската армия. Международни и арабски сили също ще участват.

"Губернаторът, който ще управлява този процес, е Тони Блеър. След изтеглянето ще започне възстановяване на Газа с финансиране от арабските държави-донори", посочи Халаф. По думите му проектът включва индустриални зони, международно летище и пристанище, а Джаред Къшнър ще координира реконструкцията.

"Хамас" след войната

Според Халаф "Хамас" ще бъде раздробен на различни фракции, свързани с Иран, Турция и други сили. "В момента в Газа е останал само един лидер – Азидин Хаддад. Той има нагласа да преговаря с Израел. Нетаняху иска да елиминира другите ръководители и да преговаря с него", каза анализаторът.

Халаф твърди още, че вече има въоръжени племенни групи в Газа, които се противопоставят на "Хамас" и дори влизат във въоръжени сблъсъци с тях.

Журналистът подчерта, че въпросът за палестинската държава остава блокиран от вътрешни разделения и корупция. "Как ще има палестинска държава, когато самите палестинци не могат да се разберат помежду си? "Хамас" и "Ислямски джихад" воюват срещу властта на Махмуд Абас, която е корумпирана и не реформирана", обясни той.

Халаф смята, че натискът от САЩ, ЕС и арабските държави за реформи е неизбежен, но липсват срокове и конкретни гаранции. Още от анализа на експерта вижте във видеото.