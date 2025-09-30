Войната в Украйна:

След Днепър: Русия удари по въздуха и Харков (ВИДЕО)

30 септември 2025, 22:39 часа 682 прочитания 0 коментара
След Днепър (Днипро), Русия атакува и Харков с дронове. Моментът на удара на един от дроновете беше заснет на видео. За момента няма данни за пострадали.

Управителят на Харковска област Игор Синегубов уточни, че на място на едно от попаденията е възникнал огромен пожар. Както и в Днепър, и в Харков първоначалните информации са за атаката са използвани дронове Шахед.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
