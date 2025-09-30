След Днепър: Русия удари по въздуха и Харков (ВИДЕО)

След Днепър (Днипро), Русия атакува и Харков с дронове. Моментът на удара на един от дроновете беше заснет на видео. За момента няма данни за пострадали.
Управителят на Харковска област Игор Синегубов уточни, че на място на едно от попаденията е възникнал огромен пожар. Както и в Днепър, и в Харков първоначалните информации са за атаката са използвани дронове Шахед.
After Dnipro, Russia is now also attacking Kharkiv with drones. Moment of arrival of one of the drones was caught on video. Another deliberate attempt to terrorize civilians, simply to demoralise them. pic.twitter.com/nVbE9aqqrQ— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 30, 2025
Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.