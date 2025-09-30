Преди 10 години Москва започна военна операция в Сирия: Кои руски генерали се подготвиха там за войната срещу Украйна

Преди десет години Русия започна военна операция в Сирия. Руските власти в лицето на диктатора Владимир Путин, бившия военен министър Сергей Шойгу и началника на Генералния щаб Валерий Герасимов многократно са заявявали, че разглеждат тази операция като мащабно учение на руските войски и тестване на новите руски оръжия в подготовка за наистина сериозна война. Така например, през март 2016 г. на среща с военни в Кремъл Путин обобщи първата година и половина от сирийската кампания с думите: "Съвременните руски оръжия преминаха изпитанието с отличие – не само на тренировъчни полигони, но и в реални условия, в бой. Това е най-строгото, най-тежкото изпитание."

От своя страна Шойгу, обобщавайки войната в Сирия, също заяви през октомври 2016 г., че Русия разработва авангардни оръжия, при създаването на които "се взема предвид сирийският опит". "Повече от 48 000 военнослужещи са придобили безценен опит в Сирия", поясни той през декември 2017 г.

На свой ред Валерий Герасимов обясняваше, че сирийският опит е бил "безценен" за руската армия.

Но когато руснаците започнаха войната си срещу Украйна, се оказа, че сирийският опит не им е помогнал особено. Руската редакция на BBC е проучила действията на генералите, които в различни периоди са командвали руските сили във войната в Украйна, а преди това са били в Сирия.

От септември 2015 г. до февруари 2022 г., когато Москва започна инвазията си в Украйна, 11 различни генерали са командвали руските сили в Сирия. Какво им даде "сирийският опит" вижте в следващите редове:

Генерал-полковник Александър Дворников

Той първи бе назначен за командир на руския военен контингент в Сирия. По време на почти едногодишното му пребиваване там, руски самолети извършиха приблизително 9000 бойни полета от авиобазата Хмеймим, а от Каспийско и Средиземно море бяха отработени изстрелвания на ракети "Циркон".

Именно по негово време Турция свали руски Су-24 заради нарушение на въздушното й пространство, което доведе до продължителна криза в руско-турските отношения. Руското министерство на отбраната: Сваленият на турско-сирийската граница самолет е Су-24

По времето на Дворников бе освободена Палмира, а сирийските правителствени сили, с руска подкрепа, започнаха активно настъпление в провинциите Алепо и Латакия, освобождавайки общо около 10 000 кв. км територия. През март 2016 г. Владимир Путин награди Дворников със звездата "Герой на Русия".

В същото време, Amnesty International отбелязва в докладите си, че през този период руски самолети са атакували болници и медицински центрове поне шест пъти, като е възможно да са използвали и касетъчни боеприпаси в гъсто населени градски райони. Руските власти всеки път отричаха.

През април 2022 г. Дворников бе назначен за командващ всички руски сили в Украйна. Той командваше обсадата на Мариупол, когато градът бе подложен на безмилостни и безразборни въздушни удари. Точният брой на цивилните жертви по време на продължилата месеци обсада на града и до днес остава неизвестен.

В началото на юни 2022 г. се появиха съобщения, че Дворников е отстранен от командването на украинската операция. Той повече никога не се върна на ръководни позиции в армията.

Генерал-лейтенант Александър Журавльов

В Сирия Журавльов първоначално е началник на щаба на групировката под командването на Дворников. През първите му шест месеца на поста, сирийската армия успява да щурмува Алепо, но същевременно през декември 2016 г. бойци на "Ислямска държава" (ИДИЛ) си връщат Палмира.

В Украйна още през 2016 г. главната прокуратура го обвинява като един от онези висши руски офицери, които са отговорни за тайното прехвърляне на руски военни през границата в самопровъзгласилите се Донецка и Луганска народни републики (ДНР и ЛНР). В разследването си CNN обвинява Журавльов за ударите с касетъчни боеприпаси срещу Харков. Украинските власти посочват, че именно Журавльов в първите дни на войната е наредил да се обстрелва града с реактивна система за залпов огън "Смерч".

През септември 2022 г. Журавльов е отстранен от поста си командир на Западния военен окръг и оттогава не е получавал ново назначение.

Генерал-полковник Андрей Картаполов

Той командва руските сили в Сирия в продължение на четири месеца. Под негово ръководство е проведена първата съвместна операция на руските и турските въздушно-космически сили. Тогава самолетите на ЧВК "Вагнер" превземат Палмира за втори път, което е отбелязано като истински триумф за руската армия.

През 2014 г. Картаполов е началник на щаба на Западния военен окръг, когато от ракетна установка "Бук" от една от бригадите на окръга е свален малайзийският самолет, което доведе до 300 жертви. На пресконференция, организирана от руското Министерство на отбраната малко след това, Картаполов заяви, че украински Су-25, който е летял наблизо по това време, е можело да свали самолета.

По-късно като депутат от Държавната дума Картаполов инициира закони за въвеждане на наказания за дискредитиране на военните и на ЧВК "Вагнер", за електронни призовки и регистър на наборниците. Никакво освобождаване на мобилизирани руснаци не предстои, увери руски депутат

Генерал-полковник Сергей Суровикин

Един от най-известните генерали в руската армия. Прекарал е най-дълго време от изброените тук офицери в Сирия - общо над година.

Лятото и есента на 2017 г., когато той за първи път поема командването на руската групировка в Сирия, са белязани със серия от големи битки между сирийската армия и бойците на Ислямска държава (ИДИЛ), които довеждат до овладяването на магистралата Дамаск-Дейр ез-Зор и западния бряг на Ефрат, както и до настъплението на правителствените сили към иракската граница. По време на неговото командване Русия губи първия си генерал в Сирия - Валерий Асапов, убит при минометен обстрел. В Сирия Суровикин активно си сътрудничи с Евгений Пригожин, основателят на ЧВК "Вагнер", и дори става почетен член на частната военна компания.

През 2019 г. Human Rights Watch пише, че Суровикин е отговорен за обстрела на училища, болници и градски пазари в Идлиб.

Що се отнася до Украйна, през октомври 2022 г. той става командващ на всички изпратени там руски войски. След серия от болезнени поражения за руската армия през 2022 г., той е принуден да обяви "трудните решения" за Русия, по-специално изтеглянето ѝ от окупирания Херсон и от целия десен бряг на река Днепър. След това Суровикин установява линия от укрепления в окупираните територии, която успява да спре контранастъплението на украинските сили в Запорожка област през 2023 г.

Заедно с Евгений Пригожин, Суровикин се противопостави на Сергей Шойгу и Валерий Герасимов относно руската военна тактика в украинската война. След неуспешния бунт на Пригожин той изчезна за известно време от публичното полезрение, беше и в ареста. Руски източник: Генерал Суровикин е отстранен от длъжност и е под домашен арест

По-късно се появи отново вече като военен съветник на Русия в Алжир.

Генерал-лейтенант Сергей Кураленко

По време на мисията на Кураленко в Сирия израелски изтребители F-16 предприемат атака срещу провинция Латакия. При отблъскване на атаката сирийска система С-200 свали руски самолет за радарно разузнаване Ил-20, като 15 руски военнослужещи на борда загинаха. Тогава руското ръководство незабавно реши да достави системи С-300 на Сирия.

През 2020 г. с указ на Владимир Путин Кураленко е назначен за началник на Главно управление на военната полиция на Министерството на отбраната. Военната полиция действа активно в окупираните от Русия територии на Украйна, като въведе контролно-пропускателни пунктове и по същество действа като военна комендатура. Не само местните жители редовно се оплакват от действията на военната полиция, но дори и самите руски военни, както и Z-блогърите.

Генерал-лейтенант Александър Лапин

По време на неговия престой в Сирия се водят боеве на източния бряг на Ефрат и офанзива срещу останалите анклави на "Ислямска държава".

Когато започна руската инвазия в Украйна Лапин бе командир на Централния военен окръг. През юли 2022 г., след съобщенията на руското военно министерство за успешно нападение над град Лисичанка, Путин награди генерала с медал "Герой на Русия". Само два месеца по-късно обаче Лапин беше остро разкритикуван както от чеченския лидер Рамзан Кадиров, така и от Евгений Пригожин заради контраофанзивата на украинските въоръжени сили в Харковска област, когато руският фронт се срина и войските под командването на Лапин набързо се оттеглиха от Лиман. След това "Медиазона" съобщи как той лично е насочил пистолет към главата на мобилизиран лейтенант, опитвайки се да го върне на фронтовата линия. Впоследствие Лапин бе отстранен от поста си на командир.

Преди дни бе съобщено, че Лапин е уволнен от руската армия и е преминал на цивилна служба. Героят от "спецоперацията" генерал Лапин бе уволнен от руската армия

Генерал-полковник Андрей Сердюков

През 2017 г. той трябваше да ръководи групировката в Сирия, но след тежка автомобилна катастрофа и счупване на гръбнака, командировката му в Сирия се отлага с почти две години. Все пак след възстановяването си той е изпратен там и под негово командване сирийската армия започва офанзива в провинция Идлиб, поема контрола над град Хан Шейхун, почти напълно овладява провинция Хама, а Русия подписва споразумение със Сирия за разполагане на военноморския си флот в пристанището Тартус за следващите 49 години.

В Украйна през 2014 г., след избухването на военните действия в Донбас той отговаря за тайното прехвърляне на войски през руско-украинската граница, заради което е един от първите, които влизат в списъка на санкционираните от Украйна лица през 2017 г.

Преди руското нахлуване в Украйна, Сердюков командва миротворци на ОДКС в Казахстан по време на кратката операция, започнала след мащабните протести в страната. В първите седмици на инвазията, Въздушно-десантните войски под негово ръководство трябваше да играят ключова роля в плана на Москва за блицкриг. Най-елитните въздушно-десантни руски части участваха в атаката срещу Киев и десанта на летище Гостомел.

Повече от 1200 руски парашутисти загинаха през първите месеци на конфликта. В един момент всеки пети руски войник, убит в Украйна, беше от Въздушно-десантните войски. Нещо повече, убити бяха не само редови войници от специалните части, но и офицери до чин полковник.

Така през юни 2022 г. стана известно, че Сердюков е бил освободен от поста командващ на Въздушно-десантните войски.

Генерал-лейтенант Александър Чайко

В Сирия, под негово командване, руските и сирийските сили превземат град Кобани и сирийската армия провежда операция "Идлибска зора", която деблокира магистралата Дамаск-Алепо и превзема предградията на този най-голям сирийски град.

Това доведе до нова криза в руско-турските отношения, която завърши с преговори между Путин и Ердоган в Москва, подписване на прекратяване на огъня и възобновяване на съвместните руско-турски патрули в провинция Идлиб.

Пак по време на неговото командване на 18 август 2020 г. руски конвой се натъкна на мина в провинция Дейр ез-Зор, когато бе убит третият поред руски генерал в Сирия - Вячеслав Гладких.

Що се отнася до Украйна именно командваната от Чайко 76-та въздушно-десантна бригада бе обвинена в извършване на военни престъпления в Буча по време на руската окупация на това киевско предградие. Военното престъпление в Буча: Обявени са имената на 13 руски офицери, носещи отговорност

През юли 2022 г. Чайко бе отстранен от командването в Украйна и върнат в Сирия. След свалянето на Башар Асад и бягството му в Русия, Александър Чайко продължава да бъде сочен като командир на остатъците от руската военна групировка там.

Генерал-полковник Сергей Кузовлев

Към момента на изпращането му в Сирия активните бойни действия там до голяма степен вече са преустановени. Това не му попречва обаче да бъде повишен в генерал-полковник след командировката си в Сирия.

В Украйна той участва в бойните действия още от 2014 г. в самопровъзгласилата се Луганска народна република.

Към настоящия момент Кузовлев е един от малкото генерали, които, изглежда, все още не са загубили доверието на Владимир Путин и на Валерий Герасимов.

Генерал-лейтенант Евгений Никифоров

Заедно с Кузовлев, Никифоров е един от офицерите, които се бият в Украйна от 2014 г. Завръща се от Сирия именно няколко месеца преди нахлуването в Украйна. По време на службата му в Сирия не може да се посочи някакво по-значимо събитие.

Евгений Никифоров е командвал военни части в самопровъзгласилите се републики ДНР и ЛНР.