Изстреляха фоейрверки по военен самолет в Германия

В Германия неизвестни лица са изстреляли пиротехнически средства по военен транспортен самолет C-130 на германската армия. Това се е случило малко след излитането му от военното летище в Зеле, Долна Саксония, съобщава Der Spiegel.

Самолетът не е пострадал, а пилотите незабавно са алармирали контролната кула. Бундесверът и полицията са започнали разследване.

