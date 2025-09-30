Войната в Украйна:

Изстреляха фоейрверки по военен самолет в Германия

30 септември 2025, 23:27 часа 259 прочитания 0 коментара
В Германия неизвестни лица са изстреляли пиротехнически средства по военен транспортен самолет C-130 на германската армия. Това се е случило малко след излитането му от военното летище в Зеле, Долна Саксония, съобщава Der Spiegel.

Самолетът не е пострадал, а пилотите незабавно са алармирали контролната кула. Бундесверът и полицията са започнали разследване.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Фойерверки военен самолет C-130 Херкулес Бундесвера военен транспортен самолет
