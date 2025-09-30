Войната в Украйна:

Заради въоръжен грабеж на казино: Пловдивската полиция арестува 44-годишен мъж

30 септември 2025, 20:52 часа 454 прочитания 0 коментара
Заради въоръжен грабеж на казино: Пловдивската полиция арестува 44-годишен мъж

Пловдивската полиция арестува 44-годишен мъж заради въоръжен грабеж в игрална зала. Сигналът за престъплението е получен на 29 септември на тел. 112. Според информацията, около 04.40 ч. в игрална зала в село на територията на Oбщина Раковски маскиран мъж заплашил крупието с пистолет, отнел сумата от 3600 лв. и избягял в неизвестна посока.

Още: Оставиха зад решетките обвинен в два грабежа

По случая е образувано досъдебно производство в РУ - Раковски, а в оперативно-издирвателните действия се включили и служители от отдел "Криминална полиция". В хода на работата, под наблюдение на районната прокуратура, разследващите събрали доказателства, че извършител на посегателството е 44-годишен криминално проявен мъж.

Още: Ограбил две жени: Мъж влиза в затвора за четири години и половина

От него е иззета цялата отнета сума и ползваното газово оръжие, чийто начин на придобиване се изяснява. Събраните материали са докладвани на наблюдаващия делото прокурор.

Още: Пред банка в София: Крадец нападна служителка на болница със 100 000 лв. оборот в кеш

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Грабеж Казино арест полиция Раковски
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес