Схемата как Пеевски става премиер: Говори Методи Андреев (ВИДЕО)

Държавата има само един премир и той е Делян Пеевски. Ако Пеевски иска да стане конституционно избран премиер, а не премиер истински, но в сянка, той трябва да обладае ГЕРБ. Това каза в предаването Студио Actualno доц. Методи Андреев, депутат в няколко народни събрания (включително и от гражданската квота на ГЕРБ), бивш председател на Комисията по досиетата и преподавател в УАСГ. Той отговори на въпросите колко премиери има България и възможно ли е Бойко Борисов да се кандидатира за президент: “Значи Бойко Борисов повече премиер няма да стане. Оставете какво говори той. Нали се разбрахме, че той не казва това, което мисли. Той лъже, казано простичко. Заблуждава.

Той не е глупак, той знае, че повече премиер в тази държава не може да бъде. Пеевски много се страхува за своето физическо оцеляване. И то е понятно. Поради тая причина той иска винаги да е в обектива на вниманието, в светлината на прожекторите.

Борисов - кандидат за президент

Единственият път, в който няма да има сблъсък с Пеевски и Пеевски ще го насърчи и помогне, е Борисов да се кандидатира за президент от името на ГЕРБ.

Ще си имаме Борисов с целия му блясък. Ще ходи с ръка в джоба, важно. Ще стъпва като началник, ще води международна политика, ще се прави на голям международник.

Ако и да не знае, може би е научил английски, аз по едно време бях чул, че той усилено учи английски, ще го е научил все пак, нали.

Как се обладава цяла партия

Колаж Actualno.com

Защо казвам, че Пеевски няма да му противоречи, няма да му пречи? Защото ако Пеевски иска да стане действително конституционно избран премиер, а не премиер истински, но в сянка, той трябва категорично да привлече и да обладае ГЕРБ. Сега не всички в ГЕРБ харесват и искат да бъдат обладани от Пеевски.

Но ако Борисов стане президент, както се сещате, той не може да бъде повече лидер на ГЕРБ. И тогава това ще бъде сделката: Пеевски ще избере сламения човек, който той си е избрал, за лидер на ГЕРБ.

И тогава вече с “ДПС – Ново начало“, с ГЕРБ зад гърба си, става реално това, което и аз смятах, че е нереално и не може да се случи, Пеевски да стане конституционно избран премиер. Което според мен ще е крят на държавата. Защото тогава ще настъпи действително много сериозен граждански конфликт.“

Възможно ли е да има единна кандидатура за президент, излъчена от демократичната общност в България, ще научите от видеоматериала.