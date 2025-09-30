След седмица без външно захранване: Ситуацията в най-голямата АЕЦ в Европа е критична (ВИДЕО)

Вече седми ден имаме извънредна ситуация в Запорожката атомна централа. Ситуацията е критична. Поради руски обстрел станцията е изключена от електрическата мрежа и си осигурява ток от дизелови генератори. Това е невероятно. Генераторите и станцията не са предназначени за такива и никога не са работили в такъв режим толкова дълго време. Това заяви във вечерното си видеообръщение украинският президент Володимир Зеленски.

Той добави, че вече има информация, че един от генераторите не работи. "Именно руснаците възпрепятстват ремонта на електропроводи към станцията и възстановяването на основната охрана заради обстрели. А това е заплаха за абсолютно всички. Никой терорист в света не си е позволил да прави с ядрена централа това, което Русия прави сега и е правилно светът да не мълчи", категоричен бе той.

Зеленски бе категоричен, че е провел среща с военните и Министерството на енергетиката. "Възложих на правителството - Министерство на енергетиката на Украйна съвместно с Министерство на външните работи - да привлекат максимално вниманието на света към тази ситуация", заяви украинският президент.

Колко дълго може да издържи така АЕЦ Запорожие?

След аварията в ядрения реактор Фукушима Даичи в Япония през 2011 г., европейските регулаторни органи проведоха стрес тестове, които показаха, че една атомна електроцентрала би трябвало да може да работи без външно захранване в продължение на 72 часа. Украински източници отбелязват, че не са правени тестове за по-дълъг от този срок.

Системите за охлаждане и безопасност са натоварени и експертите предупреждават, че ако генераторите се повредят, горивото ще прегрее. Това може да доведе до повторение на катастрофата във Фукушима, където спирането на реакторите и повредата на генераторите доведоха до разтопяване на три реактора и евакуация на 100 000 души.

Русия твърди, че има достатъчно дизелово гориво за захранване на генераторите за 20 дни без презареждане. Рафаел Гроси обаче бе категоричен, че загубата на външно захранване "увеличава вероятността от ядрен инцидент".

