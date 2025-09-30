Румъния с грандиозен план за закупуване на танкове "Ейбрамс"

Министерството на отбраната на Румъния е предложило за одобрение от румънския парламент план за придобиване на 216 танкa „Ейбрамс“, както и боеприпаси и части за тях, на обща стойност над 7 милиарда долара, съобщават Ройтерс и румънският сайт Информат (Informat.ro), позовавайки се на съобщение на Министерството. Румъния, която е членка на Европейският съюз и НАТО, подписа първи договор за закупуване на 54 танка „Ейбрамс“ от американската армия за 1,07 милиарда долара през 2023 г., като завършването на доставката им се очаква през 2028 г., припомня Ройтерс.

Според изявлението на Министерството с новото предложение се цели закупуване на боеприпаси, части, симулатори, техническа поддръжка и обучение за вече поръчаните танкове на цена от 458,2 милиона долара без ДДС, а допълнително се предвижда закупуването на още 216 танка и части за тях за над 7,6 милиарда долара без ДДС. В изявлението не се уточнява кога ще бъде доставено оборудването.

Румъния, която споделя 650-километрова граница с Украйна, приютява американска система за противоракетна отбрана и постоянна бойна група на НАТО, припомня Ройтерс. Откакто Русия започна да атакува украинските пристанища и инфраструктура на река Дунав (близо до румънско-украинската граница), дронове многократно нарушават въздушното пространство на Румъния.

