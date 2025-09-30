Първата актриса, създадена от изкуствен интелект, хвърли в паника Холивуд (ВИДЕО)

Изкуственият интелект присъства в безброй индустрии, включително и в киното. Новината в случая с компанията Xicoia, собственост на студио Particle 6, е, че е използвала изкуствен интелект, за да създаде от нулата актриса, която изненадва особено неприятно Холивуд. Името ѝ е Тили Ноууд - актриса, която не съществува, но която буди голямо подозрение заради последствията, които може да има занапред.

"Тя не замества човешкото същество, а е нещо творческо, произведение на изкуството", посочват създателите ѝ в социалните медии, след като мнозина изразиха притеснения. Компанията, създала Тили Норууд, е наясно с въздействието на своята работа. "През февруари имахме много срещи и ни казаха, че това е нищо, че няма как да се случи. През май ни казаха, че трябва да се срещнат с нас. И сега ще обявим агенцията, която ще я представлява", каза Елин Ван дер Велден, продуцент и собственик на студио Particle 6, в интервю за "Deadline".

Красиво лице с характер

Създателите на Тили Норууд са търсили нещо повече от просто лице и са се фокусирали върху това да придадат на актрисата самоличност и характер. Границите за актьорите и актрисите, създадени с изкуствен интелект, ако технологията го позволява, са трудни за предвиждане. Те могат да играят 24 часа в денонощието, да изпълняват всякакви роли в сериали или филми и да се адаптират за секунди към нуждите на сценария или на която и да е компания.

Освен това, благодарение на технологията Deepfake, Тили Норууд може да взаимодейства в социалните мрежи, сякаш е истинска актриса. Разбира се, тя може да бъде променяна. Тя е продукт, независимо колко реалистична изглежда в начина, по който изглежда и по който се държи. Всичко е проектирано за това ново лице и само времето ще покаже дали залогът на изкуствения интелект ще се оправдае. В никакъв случай това не е нещо ново. През август миналата година Higgsfield Records обяви създаването на певицата Kion с договори за милиони долари. "Това е началото на нова ера в музиката", обясниха нейните създатели, припомня "Marca".

Само преди няколко месеца пък "Vogue" предизвика люти спорове заради модел, създаден изцяло от изкуствен интелект.