Най-важните новини за деня: 30 септември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 30 септември 2025 г.

СХЕМАТА КАК ПЕЕВСКИ СТАВА ПРЕМИЕР: ГОВОРИ МЕТОДИ АНДРЕЕВ (ВИДЕО)

Държавата има само един премир и той е Делян Пеевски. Ако Пеевски иска да стане конституционно избран премиер, а не премиер истински, но в сянка, той трябва да обладае ГЕРБ. Това каза в предаването Студио Actualno доц. Методи Андреев, депутат в няколко народни събрания (включително и от гражданската квота на ГЕРБ), бивш председател на Комисията по досиетата и преподавател в УАСГ. Той отговори на въпросите колко премиери има България и възможно ли е Бойко Борисов да се кандидатира за президент: “Значи Бойко Борисов повече премиер няма да стане. Оставете какво говори той. Нали се разбрахме, че той не казва това, което мисли. Той лъже, казано простичко. Заблуждава.

ДЕПУТАТИТЕ ДЕКЛАРИРАХА 31 МЛН. ЛВ. В СМЕТКИ, ЧОВЕК ОТ ГЕРБ Е НА ВЪРХА - С РАЗЛИКА ПРЕД ПЕЕВСКИ

Общо 189 депутати са обявили свои депозити в страната и чужбина, става ясно от преглед на имуществените декларации на българските народни представители, подавани пред Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Той е направен от Института за развитие на публичната среда. Всяко лице, заемащо публична длъжност, трябва да декларира финансовото си състояние всяка година, като документите за изминалата - 2024 - бяха публикувани през август.

ИМА ЛИ КОРУПЦИЯ В ПП: АСЕН ВАСИЛЕВ ГОТОВ ДА ОТИДЕ ДОБРОВОЛНО НА РАЗПИТ

„Доказателства по делото „Благомир Коцев“ де факто няма, а има „една жена каза“. В момента 6 млрд. евро за България са поставени в риск. Корупция в партията и в обществените поръчки няма. Направихме проверка и това, което се установи, е, че ситуацията е „една жена каза“. Това заяви председателят на „Продължаваме промяната“ и бивш финансов министър Асен Василев пред bTV. Още: "ПП е по-жива отвсякога": Асен Василев се закани на държавата с главно "Д"

АКФ ЗА "ХЕМУСГЕЙТ": ОСУЕТЕНО РАЗСЛЕДВАНЕ, ОТСТРАНЕН ПРОКУРОР И СПРЯН СИГНАЛ СРЕЩУ САРАФОВ С ПРИВКУС НА "ОСЕМТЕ ДЖУДЖЕТА"

През ноември 2023 г. прокурор Ивайло Занев от Софийска градска прокуратура (СГП) - най-важната в страната - е отстранен от разследването на казуса, станал известен като „Хемусгейт“, малко преди да внесе обвинителен акт от 400 страници в съда. Впоследствие той оспорва отстраняването си пред всички институции в прокуратурата и дори сигнализира за престъпления, евентуално извършени от и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов и други прокурори - във връзка с разследването, твърди Антикорупционният фонд (АКФ). Системата на наказателно правосъдие обаче не реагира по никакъв начин, а обвинителният акт, който Занев подготвя, така и не достига до съдебната зала.

"БУЛГАРГАЗ" ДЪЛЖИ ВЕЧЕ НАД 600 МЛН. ЛВ. ЗАРАДИ "БОТАШ", НО НЕ МОЖЕ ДА ГИ ПЛАЩА

Договорът с турската държавна енергийна компания "Боташ" вече е задължил "Булгаргаз" с над 600 милиона лева, които българското дружество "не може да изплаща", заяви министър-председателят Росен Желязков. Той участва в кръгла маса на тема „Големите проекти в българската енергетика през призмата на геополитиката, националната сигурност и дипломацията“, организирана от Института за стратегии и анализи. Премиерът подчерта, че въпросът не бива да се свежда само до политическа полемика, а изисква "професионален подход" и "експертни решения".

КОРУПЦИЯ И РЕКЕТ ПРЕДИ РОБИ УИЛЯМС: ИМА И ПО-ЛОШО В ДАИ, ВЪРВИ "ПОЧИСТВАЩА ОПЕРАЦИЯ"

Ясен симптом, ясна статистика, че има системна корупция – това сочел опитите в годините назад за ДАИ. Срам и позор е случаят с Роби Уилямс. Това заяви вицепремиерът и транспортен министър Гроздан Караджов. За 8 месеца, откакто той е министър, били уволнени 7 души от автомобилната администрация заради "рекет" (преди случая с Уилямс – а от уволнените, повечето били ръководители). Само че свидетелите във всички тези случаи не пожелали да продължат в съда, не се подписвали под твърденията си за изнудване и корупция – обикновено това са представители на транспортни фирми, които се страхуват, че ако говорят пред правосъдието, ще има впоследствие държавен чадър и след това фирмите ще останат извън чадъра. Но въпреки това седемте души били уволнени – Караджов определи действията като "почистваща операция". Той изрази и надежда, че ДАИ ще отиде към МВР и служителите ѝ ще носят бодикамери, което е решение на Министерския съвет. До края на годината мисля ще стане, каза транспортният министър.

СЕРИОЗНО УВЕЛИЧЕНИЕ: БНБ СЪОБЩИ КОЛКО Е ДОСТИГНАЛ ВЪНШНИЯТ ДЪЛГ НА БЪЛГАРИЯ

Брутният външен дълг на България е нараснал сериозно с цели 20,9 на сто на годишна база до 53,783 млрд. евро към края на месец юли. Това показват предварителните данни на Българската народна банка. За сравнение, към края на същия месец на миналата година брутният външен дълг е възлизал на 44,480 млрд. евро или с 9,303 млрд. евро по-малко спрямо сегашния размер.

ТОЛКОВА СИ МОЖЕМ: СТАНКА ЗЛАТЕВА ЗА БОРБАТА НИ И ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА СЯНКА ТАМ

"Някои побеждават, други стават шампиони“ - така президентът на федерацията ни по борба Станка Златева отговори на въпрос дали 1 медал от Световното първенство по борба (Юлиана Янева взе сребро). От думите на Златева излезе, че в момента българската борба "разполага с това". А защо – стигнало се дотук, защото "определени състезатели" направили бойкот на тренировките с националния отбор. Златева не назова имена, но всички фенове на този спорт знаят добре какво стана с олимпийските ни шампиони Семен Новиков и Магомед Рамазанов.

"МНОГО БЛИЗО СМЕ ДО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ГАЗА": КАКВО ПРЕДВИЖДА ПЛАНЪТ НА ТРЪМП ЗА БЛИЗКИЯ ИЗТОК? (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон е „много близо“ до осигуряване на мир в Газа. Изявлението му дойде, след като той се срещна с израелския премиер Бенямин Нетаняху и представи 20-точков мирен план. „Нещата, които се случват от стотици години и хиляди години, ще бъдат, поне много, много близо до разрешаване, а мисля, че сме повече от много близо и искам да благодаря на Биби, че наистина се включи и свърши своята работа“, каза той пред репортери, като назова Нетаняху с прякора му.

"ЧУВСТВИТЕЛНИ ВЪПРОСИ": В ТУРЦИЯ ЧАКАТ "АЛЪШ-ВЕРИШ" ОТ СРЕЩАТА ЕРДОГАН С ТРЪМП

Какво доведе срещата между турския президент Реджеп Тайип Ердоган и президента на САЩ Доналд Тръмп? Турските правителствени служители и особено Ердоган са доволни. Говорителят на Партията на справедливостта и развитието (ПСР) Омер Челик подчертава, че срещата "ще отвори нови страници в дипломацията на глобално и регионално ниво".

КОЛКО ТРЯБВА ДА МРАЗИШ НАРОДА СИ, ЗА ДА СЕ ДЪРЖИШ ТАКА? ПРОСЕЩИТЕ СПРАВЕДЛИВОСТ ОТ ПУТИН СЕ УВЕЛИЧАВАТ (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Колко трябва да мразиш своя народ, за да се държиш така? Колко още можем да търпим? Дойдох с молба в подкрепа на народа ни и с лична молба – към президента (бел. ред. - руския диктатор Владимир Путин): Уведомявам ви за груби нарушения на конституционните ми права и правата на моето семейство". Това е само едно от изказванията на почти хиляда руски граждани, дошли да се оплакват на Владимир Путин за тежкия живот, който водят: липса на защита на конституционни права, глоби за "екстремистко съдържание" в социалните мрежи, сваляне на паметници и т.н. "Спазвайте конституцията, уважавайте човешките права" - призиви от други оплакващи се и чакащи на опашка, за да си кажат болките на Путин.

ПРЕДИ 10 ГОДИНИ МОСКВА ЗАПОЧНА ВОЕННА ОПЕРАЦИЯ В СИРИЯ: КОИ РУСКИ ГЕНЕРАЛИ СЕ ПОДГОТВИХА ТАМ ЗА ВОЙНАТА СРЕЩУ УКРАЙНА

Преди десет години Русия започна военна операция в Сирия. Руските власти в лицето на диктатора Владимир Путин, бившия военен министър Сергей Шойгу и началника на Генералния щаб Валерий Герасимов многократно са заявявали, че разглеждат тази операция като мащабно учение на руските войски и тестване на новите руски оръжия в подготовка за наистина сериозна война. Така например, през март 2016 г. на среща с военни в Кремъл Путин обобщи първата година и половина от сирийската кампания с думите: "Съвременните руски оръжия преминаха изпитанието с отличие – не само на тренировъчни полигони, но и в реални условия, в бой. Това е най-строгото, най-тежкото изпитание."

ИЗТЕКОХА ПОДРОБНОСТИ ЗА НОВАТА ОТБРАНИТЕЛНАТА СТРАТЕГИЯ НА САЩ: НЯКОИ ГЕНЕРАЛИ СА НЕСЪГЛАСНИ

Докато ръководителят на Пентагона свика извънредна секретна среща с над 800 генерали и адмирали във Вирджиния тази седмица, военни лидери изразиха сериозна загриженост относно предстоящата отбранителна стратегия на администрацията на Тръмп, излагайки на показ разделение между политическото и униформеното ръководство на Пентагона, пише Washington Post. Изданието определя свиканата среща на върха като необичайна, цитирайки осем настоящи и бивши служители.

ТОП ФИЗИЧЕСКО НИВО ИЛИ УВОЛНЕНИЕ: ВОЕННИЯТ МИНИСТЪР НА САЩ СТЯГА ГЕНЕРАЛИТЕ И ПЛАШИ ВРАГОВЕТЕ (ВИДЕО)

"Имаме най-силната и смъртоносна армия на планетата. Никой не може да ни докосне. Ако нашите врагове по глупав начин изберат да ни предизвикат, те ще бъдат смазани от насилието, прецизността и жестокостта на Министерството на войната". С тези думи военният министър на САЩ Пийт Хегсет се обърна към стотици генерали и адмирали на свиканото извънредно заседание на 30 септември в база на морската пехота във Вирджиния.

ПЕТТЕ НАЙ-ГОЛЕМИ ЕКО ПРОБЛЕМА НА ЕС И ЗАЩО НЕ СЕ РЕШАВАТ

Природните екосистеми, на които разчита европейската икономика, изчезват по-бързо от всякога, а в същото време Европейският съюз отменя правилата, които ги защитават. Това, в комбинация с геополитическото напрежение, икономическите и социалните кризи, създава системни рискове за европейския начин на живот, предупреждават учени.