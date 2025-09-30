Войната в Украйна:

Русия с мощен удар по Днепър, има данни за пострадали (ВИДЕО)

30 септември 2025, 18:52 часа 384 прочитания 0 коментара
Русия с мощен удар по Днепър, има данни за пострадали (ВИДЕО)

Град Днепър (Днипро) беше подложен на масирано руско въздушно нападение. По предварителна информация, атаката е извършена с дронове "Шахед", като се съобщава за мощни експлозии.

В социалните мрежи бяха разпространени кадри от атаката. На тях се виждат дронове, които удрят обекти в града.

За момента няма официални данни за пострадали, но от видеата се вижда, че има ранени хора. На кадрите се виждат много сериозни разрушения вследствие на попаденията на безпилотните летателни апарати. 

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
