Русия с мощен удар по Днепър, има данни за пострадали (ВИДЕО)

Град Днепър (Днипро) беше подложен на масирано руско въздушно нападение. По предварителна информация, атаката е извършена с дронове "Шахед", като се съобщава за мощни експлозии.
Dnipro came under a massive Russian drone attack. Swarms hit the city center at once while many people were on the streets, causing heavy damage and multiple fires. pic.twitter.com/eB19zF06fR— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 30, 2025
В социалните мрежи бяха разпространени кадри от атаката. На тях се виждат дронове, които удрят обекти в града.
За момента няма официални данни за пострадали, но от видеата се вижда, че има ранени хора. На кадрите се виждат много сериозни разрушения вследствие на попаденията на безпилотните летателни апарати.
The moment a Shahed drone struck Dnipro. https://t.co/qqfqpLf0hP pic.twitter.com/m2LVdL6nc9— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 30, 2025
