"Нивото на театралното образование у нас e много високо": Проф. Пенко Господинов в Студио Actualno (ВИДЕО)

30 септември 2025, 11:45 часа 387 прочитания 0 коментара

Нова страница в историята на Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) започна тази година, с откриването на първия филиал на Академията извън София и по-конкретно в гр. Бургас. 

Художествен ръководител на първия випуск в специалност „Актьорско майсторство за драматичен театър“ е проф. д-р Пенко Господинов, а в преподавателския екип ще бъдат доц. Лора Мутишева – декан на факултет „Сценични изкуства“, която ще води програмата по сценична реч; проф. Велимир Велев – ръководител на катедра „Драматичен театър“, който ще преподава дисциплините, свързани с движение и Милена Добрева – вокален педагог от Бургас, която ще помага в музикалната и вокалната подготовка на студентите и други.

Източник: БГНЕС 

За момента това е единствената специалност на филиала заради краткият срок за организация на кандидатстудентската кампания след учредяването му, но тепърва предстои разкриването на още специалности. 

"При нас всички специалности са търсени и желани. Както всяка година и тази успяхме да запълним всички места, създадохме и платено обучение за пръв път и тези места също се запълниха веднага", разказа проф. Пенко Господинов в предаването "Студио Actualno". 

По думите му нивото на културно образование в България е много високо и дава добри възможности за реализация на студентите не само у нас, но и в чужбина. 

Какви са перспективите за развитие на българското театрално и филмово образование и какво предстои за новия филиал на Академията - вижте в интервюто. 

Александра Йошева
Александра Йошева Отговорен редактор
Бургас НАТФИЗ филиал Студио Actualno Пенко Господинов
