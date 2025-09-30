Войната в Украйна:

Хеттрик на Мбапе изстреля Реал на върха в Шампионска лига! Гранд от Серия А сътвори късен обрат

30 септември 2025, 23:12 часа 287 прочитания 0 коментара
Аталанта постигна първа победа през сезон 2025/26 в Шампионската лига, надделявайки над белгийския ФК Брюж с 2:1. В другия ранен мач от втория кръг Реал (Мадрид) не срещна кой знае какви трудности при гостуването си в Казахстан и отнесе местния Кайрат (Алмати) с 5:0. За "белия балет" това е втори успех през този сезон и те вече имат 6 точки. Кайрат пък търпи второ поражение след 1:4 на старта при гостуването на Спортинг (Лисабон). Голямата звезда на испанския тим Килиан Мбапе блесна с хеттрик в тази среща, в това число първите два гола.

Реал Мадрид разгроми Кайрат

Домакините от Казахстан опитаха да внесат своето темпо в срещата, но в 25-ата минута Реал (Мадрид) получи дузпа, след като Франко Мастантуоно беше повален до аутлинията в наказателното поле и съдията Марко Гуида посочи бялата точка. Френският нападател откри резултата, като до почивката пропусна и една добра възможност.

Три минути след началото на втората част той удвои преднината на своите, след като се измъкна от засадата, изскочи сам срещу вратаря и копна топката над плонжа му. Домакините можеха и да намалят резултата, но решението на съдията да даде дузпа за фаул на Дани Себайос беше коригирано от системата за видеопомощ (ВАР). В 73-ата минута Мбапе оформи хеттрика си след асистенция на Арда Гюлер.

В последните минути Реал добави нови два гола на сметката си срещу вече отпадналите във физическо отношение домакини. Най-напред Едуардо Камавинга вкара за 4:0 в 83-ата минута, а в добавените минути Брахим Диас реализира след асистенция на Гонсало Гарсия.

Килиан Мбапе

Аталанта обърна Брюж

Аталанта (Бергамо) обърна белгийския Брюж в последния четвърт час на мача. Белгийците затвърдиха впечатлението, че тази година са на по-високо ниво и близо 50 минути контролираха събитията на терена.

В 38-ата минута те стигнаха и до преднина от един гол, след като гръцкият нападател Христос Цолис се разписа с много красив, фалцов удар, не оставил шансове за вратаря Карнезеки.

Втората част мина в първите си 20 минути с поделено надмощие, но в 75-ата минута домакините получиха дузпа, реализирана за 1:1 от Лазар Самарджич. Но Брюж реагира и едва не си върна преднината, когато Ромео Фермант изпрати топката по диагонала. За радост на вратаря на Ла Деа – какъвто е прякорът на Аталанта, шутът мина на сантиметри от страничната греда.

Три минути преди последния съдийски сигнал Аталанта взе първата си победа през сезона в Европа след триково изпълнение на ъглов удар. Юнус Муса получи топката и я центрира, а Марио Пашалич изпревари защитата на гостите и заби топката с глава във вратата на Нордин Якерс.

