"Респект" по устав: Руската милиция подхвана мигрантите заради "Крокус Сити Хол" (ВИДЕО)

Едно от местата, където се събират най-много мигранти, са складовете на Wildberries - най-големия руски онлайн търговец на дребно. В Санкт Петербург преди два месеца имаше много голям пожар именно на складове на Wildberries. Видеокадри от милиционерски рейд се появиха от складове на компанията в Електростал - има свидетелски твърдения, че чужденци, които оказват някаква съпротива, са бити: Огромен пожар изпепели складове на най-големия руски онлайн търговец (ВИДЕА)

Anti-migrant police raids in Russia: police are checking documents of all "migrant workers" at the Wildberries warehouse near Moscow. Witnesses state that those migrants who resist the searches are being beaten. pic.twitter.com/rSaIwvRjt8