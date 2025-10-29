Резкият приток на нови украински бежанци предизвиква недоволство в Берлин и Варшава

Германия и Полша са дом на най-голям брой украински бежанци сред всички страни от ЕС. Според Евростат, приблизително 1,2 милиона живеят в Германия и почти 1 милион в Полша, което представлява повече от половината от всички украинци със статут на временна закрила в ЕС. Политиците в двете страни все по-често изразяват раздразнение от рязкото увеличение на броя най-вече на младите украинци мъже, пристигащи през последните седмици, след като Киев облекчи правилата за излизане от страната. Припомняме, че със смекчаването на ограниченията украинците на възраст 18-22 години вече могат да напускат и да се връщат в Украйна без риск от преследване.

Въпреки че отношението към украинците остава като цяло положително и в Полша, и в Германия, нарастващото им присъствие все повече се превръща в обект на политически спорове, особено сред крайнодесните партии, пише Politico.

В Полша

Още: Русия превръща Южна Украйна в необитаема земя: Доклад

Според полската гранична охрана, от януари до края на август 2025 г., когато ограниченията бяха премахнати от украинските власти, приблизително 45 300 украински мъже на възраст 18-22 години са преминали границата с Полша. През следващите два месеца този брой се е увеличил до 98 500, или приблизително 1600 души на ден.

Въпреки че украинците съставляват повече от 6% от работната сила на Полша и допринасят значително за икономиката й, крайнодесните политици в страната твърдят, че те получават прекомерни социални помощи. Националистическият президент Карол Навроцки наложи вето на законопроект, предоставящ допълнителна подкрепа за украинците с твърдението, че помощите трябва да бъдат достъпни само за тези, които работят и плащат данъци в Полша.

Крайнодясната партия Конфедерация стигна дотам, че заяви: "Полша не може да остане убежище за хиляди мъже, които трябва да защитават страната си, докато полските данъкоплатци плащат сметката за тяхното дезертьорство."

В Германия

Още: "В България една жена ми каза "Путин е идеалът ми за мъж" (СНИМКИ)

Подобни искания се изразяват в Германия от дяснопопулистката партия "Алтернатива за Германия" - тя иска прекратяване на плащанията на украинците и се противопоставя на военната помощ за Киев.

Според Федералната агенция по заетостта, приблизително 490 000 трудоспособни украински граждани в Германия получават обезщетения за дългосрочна безработица. Коалицията на канцлера Фридрих Мерц, изправена пред нарастващ бюджетен натиск и стремяща се да намали социалните разходи, изготвя законопроект, който може да лиши украинците от правото да получават тези помощи.

Депутатът от Социалдемократическата партия Себастиан Фидлер отбелязва, че много германци са разстроени относно получаването на помощи от млади украинци на военна възраст в Германия. Въпреки това той заяви, че не Германия е тази, която трябва да решава кои украински наборници ще бъдат набирани.

Някои германски служители предпочитат да изчакат, за да преценят дали високият приток на пристигащи ще продължи. Министърът на вътрешните работи Александър Добриндт, например, заяви, че са необходими повече данни, тъй като настоящото увеличение може да е временен ефект от новите украински разпоредби, а притокът на млади мъже може да намалее по-късно.

Още: Рекорден брой поляци са се оженили за украинки, но полякините не се омъжват за украинци

Баварският премиер Маркус Сьодер, лидер на Християнсоциалния съюз, пък предложи да се ограничи Директивата на ЕС за временна закрила, ако Киев доброволно не намали броя на напускащите.

Още: "Мислех, че всички в Украйна са избити и само ние се държим"