Резултатът от Женева за Украйна: Няма мир, уговорихме се горе-долу как да го спазваме. В Белгород извадиха тоалетни (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Не ме интересуват всички тези исторически глупости, уж причините, поради които Путин започна това. Всичко това, което казва на американците. За да сложа край на тази война, не ми трябват тези исторически глупости. Не мисля да убия Путин - това няма да спре войната". Думите са ключовата част от интервюто на украинския президент Володимир Зеленски пред Пиърс Морган и неговото предаване "Пиърс Морган без цензура". В интервюто украинският държавен глава беше категоричен – не вярва на Путин и смята, че той все още опитва да печели време чрез протакане на мирните преговори, за да може руската армия някак да постигне стратегически пробив на бойното поле.

Още преди интервюто украинският президент посочи, че имало сериозно разговори за мониторинга как да се спазва бъдещо мирно споразумение т.е. военния аспект. От украинска страна излезе информация за леко сближаване на позициите, но и украинците, и руснаците твърдят, че истински пробив няма - ОЩЕ: Зеленски не е удовлетворен от преговорите с Русия (ВИДЕО)

Зеленски обаче изрично подчерта – напредъкът в преговорите по политическите въпроси е по-бавен и че е необходима среща между него и руския диктатор Владимир Путин, за да има пробив и разрешение на въпроса с окупираните от руснаците украински земи. Засега обаче Путин и режимът му хвърлят огромни усилия да представят Зеленски като нелегитимен президент на Украйна, защото му изтекъл мандатът, без да признават украинската конституция и че тя постановява, че при военно положение мандатите на всички публични постове и институции се замразяват. Украинският президент пак каза, че Русия иска президентски избори в Украйна, за да го отстрани. И обеща, че ако за 2 месеца руснаците спрат огъня изцяло, ще повдигне темата за избори. "Дори да си тръгна, това няма да разбие Украйна", убеден е Зеленски.

Що се отнася до преговорите за украинските земи – факт е, че руската и украинската делегация в Женева проведоха отделна среща при затворени врати след края на официалните разговори, като тя продължи около 2 часа. Владимир Медински, който е начело на руската делегация, потвърди за срещата пред ТАСС и че няма постигнати резултати след нея, но и че разговорите били интензивни, по същество. Горе-долу същото от украинска страна каза и Рустем Умеров, който е секретар на Съвета за сигурност на Украйна. Украинската делегация се срещна и с представители на Великобритания, Франция, Германия, Италия и Швейцария – ОЩЕ: Изтегляне на войските и демилитаризирана зона в Донбас: Нови разкрития за преговорите между Русия и Украйна

На този фон, обичайният телешки възторг тип холивудска сапунка от американска страна пак залива информационните канали. Стив Уиткоф, специалният пратеник за Близкия изток на американския президент Доналд Тръмп, пак нахвали самия Тръмп и как благодарение на него сега имало смислен мирен процес. Говорителят на Белия дом Каролайн Левит също отчете положителни сигнали от Женева, но и че САЩ продават оръжия на страни-членки на НАТО, които ги пращат в Украйна. "Ако искате справедливо и устойчиво споразумение за мир в Украйна, трябва да дадете на Украйна далекобойни ракети и наистина много добре функционираща ПВО. Това е единственото нещо, от което Путин разбира", предупреди бившият държавен секретар на САЩ Хилари Клинтън, която загуби състезанието за американски президент от Доналд Тръмп през 2016 година. Предупреждението е важно и в контекста на казаното от Зеленски пред Пиърс Морган – че САЩ и Русия дискутират помежду си и въпроси, касаещи НАТО и че ако някой от тези въпроси пряко касае Украйна, не може да има договорка без Киев да е съгласен. Припомняме, че още през 2021 година Путин поиска НАТО да се върне до границите от 1997 година т.е. цялата Източна Европа да излезе от Алианса. Показателно е, че руското посолство в Белгия обяви пред руското издание "Известия", че в бъдещ мирен договор за Украйна трябва да има клауза, че НАТО повече няма да се разширява на изток – ОЩЕ: Има ли риск от война между Русия и НАТО - ултиматум, предпоставки и отговор

"Никой в Украйна няма да подкрепи предаването на територии, защото десетки хиляди украинци загинаха, защитавайки тази земя", подчерта обаче отново Зеленски. Той не пропусна да определи решението Русия и Беларус да участват в Параолимпийските зимни игри все едно няма война в Украйна, подпалена от тях, като "мръсно, неуважително и неевропейско". "Мисля, че е ужасно – ще отговорим", каза украинският президент и най-вероятно Украйна ще бойкотира игрите – ОЩЕ: "Украинците никога няма да простят това": Зеленски се противопостави на Тръмп за Донбас

Усеща ли Путин все повече натиска на санкциите?

През 2025 година Русия е намалила добива на петрол до най-ниското ниво от 3 години насам. Спадът е с 3,4% спрямо 2024 година, но само през декември има спад в активността на добив с 16%! През януари руският добив е в размер на 9,246 млн. барела, което е с 328 000 барела по-малко от руската квота съгласно споразумението с ОПЕК. Увеличил се е резервът на най-популярния руски сорт петрол "Уралс" - до около 140 млн. барела, обобщава Bloomberg. Това показва, че пазарите пред руския петрол стават все по-малко. А в дневния си обзор ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) подчертава, че Кремъл вече е изправен пред нови трудни избори именно заради влошаващата се икономическа среда за Русия, както и многото военни жертви в Украйна – и затова се мъчи да направи пробив сега в преговорите, преди Руската федерация да изпадне в по-тежка ситуация. ISW обръща внимание на факта, че руският парламент мина на първо четене законови промени за затягане на санкции "за изкривяване на историческата истина" и за "избягване на дълга да пазиш Родината". Това е нова стъпка към усилване на задкулисната мобилизация за руската армия, където пушечното месо никога не стига.

Вътрешните противоречия в Русия също не са за пренебрегване. Срещу бившия т. нар. губернатор на т. нар. Донецка народна република (ДНР) Павел Губарев е подадена жалба за дискредитиране на руската армия – пред Московския градски съд. Административното дело срещу него е заведено на 18 февруари. А на 11 февруари Губарев обвини сегашния уж губернатор на ДНР Денис Пушилин, че краде пари, които трябва да отиват за доставки на питейна вода в окупираната от руснаците част от Донецка област. "Вместо да решава проблема с водата, екипът на Пушилин печели пари, като продава питейна вода на населението на тройна цена. А критиците трябва да бъдат в затвора, защото това не е редно", написа Губарев в канала си в Телеграм. По-рано той каза, че "специалната военна операция" изобщо не е трябвало да започва и че режимът на Владимир Путин е построен на база страх. И същевременно Губарев призова руските войници да се разбунтуват, ако сега войната в Украйна бъде замразена, обобщава руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA.

Какво точно представлява руската държава се вижда много добре в Белгород. Там, след като Украйна постоянно отговаря с ракетни удари и удари с дронове на масираните руски комбинирани въздушни атаки, ситуацията е отчайваща – докарват се тоалетни (около 250), защото ВиК системата на Белгород не работи нормално поради постоянните прекъсвания на тока заради украинските удари. В Белгород живееха над 365 000 души. И тази нощ градът стана цел на украински обстрел – ОЩЕ: Украйна атакува петролен склад в Русия, остави части от Белгород без ток (ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Нов тласък в посока нагоре в интензивността на сухопътните военни действия в Украйна. На дневна база има сериозно увеличение – 77 бойни сблъсъка повече. На 18 февруари, съгласно данните на украинския генщаб, е имало 237 бойни сблъсъка. Руснаците през последните 24 часа са хвърлили 270 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е със 102 повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 2769 изстреляни снаряда, като това е с около 600 по-малко за денонощие. Руската армия е използвала 4524 FPV дрона, което е с цели 3900 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Отново, основният руски фокус е по-на юг на фронта. Най-горещото направление е това при Гуляйполе, Запорожка област – 49 руски пехотни атаки са станали там. На второ място е Покровското направление – 42 спрени руски пехотни атаки там, като Покровск отново е посочен от украинския генщаб като място на боеве. От поне 4-5 дни обаче Мирноград вече не присъства в украинската сводка – косвено признание, че там руснаците най-после успяха. Южно от Покровск, в Олександриевското направление са извършени 10 руски пехотни атаки. Североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, е имало 22 руски пехотни атаки. Няма друго направление с двуцифрен брой руски щурмове за последните 24 часа.

(КАРТА) В източната част на Запорожка област продължават да идват новини за украински успехи. Даниловка и Нечаевка изглежда са в украински ръце, но трябва по-сигурно потвърждение. Украинско настъпление има и към Егоровка и Приволя. Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" буквално казва, че руската армия заела нови позиции при линията Цветково – Староукраинка, където наскоро бяха отчетени украински успехи.

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец обръща повече внимание на военните действия в най-северната част на фронта. За област Суми, където отдавна няма особено движение, той прави преценка, че все още руската армия не може да постигне нищо по-значимо. За Вовчанск Машовец казва, че все още има жестоки боеве в южната част на града и по линията Синелниково – Вилча – Лиман (да не се бърка с едноименния град), която е южно от града. Няма обаче руски пробив по река Северски Донец към Велики Бурлук – очевидно украинската армия ефективно държи позициите си във Вилча и Лиман, казва Машовец. И добавя, че в самото мининаправление от изток към Велики Бурлук руската армия също е зациклила, след като превзе село Чугуновка – нерешима задача за руснаците остава силната украинска защитна позиция в Колодязно.

Специално за Купянск, украинският военен експерт заявява, че руското военно командване продължава с опитите да превземе града, като отделни руски щурмови групи още влизат в източната част на Купянск, в района на Лицей 7 и Млечния консервен завод. "Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) държат доста здраво градските квартали, прилежащи към осевата улица "Дзержински" в източната част на града от север, както и селата Кучеровка и Петропавловка", като така спират руските усилия от изток. Остават блокирани и малко руски войници в северната част на Купянск, а 68-ма руска мотострелкова дивизия така и не може да им помогне с пробив от река Оскол през Голубьовка, добавя Машовец. Но и казва, че 47-ма руска пехотна дивизия се е прегрупирала и сега атакува линиите Вилшан – Петропавловка (югоизточно от Купянск), Крухляковка – Колесниковка, Пищане – Куриловка и Пищане – Кившаровка, за да овладее Купянск-Узловой, 7 километра югоизточно от Купянск. Досега руснаците са успели да превземат две-три къщи в Куриловка и да установят позиции в североизточните покрайнини на Кившаровка, казва Машовец. "Врагът изглежда е изтощен от постоянните контраатаки под ударите на нашите безпилотни летателни апарати и боевете стават все по-позиционни", надъхва се руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора". Машовец поглежда и по-на юг, към Борова, като отчита, че там руската армия още не може да стигне до ситуация на боеве за самото населено място – засега руснаците опитват да изтласкат ВСУ от източния бряг на река Оскол, по линията Загризово – Богославка и Нова Крухляковка.

