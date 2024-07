Риши Сунак подаде оставка като британски премиер след поражението на изборите (ВИДЕО)

Британският премиер Риши Сунак подаде оставка като министър-председател на 5 юли - ден след като неговата Консервативна партия претърпя съкрушително поражение на парламентарните избори от лейбъристите. Водените от Киър Стармър победители свалят торите от власт за първи път от 14 години насам.

От Бъкингамския дворец потвърдиха, че оставката на Сунак е приета от крал Чарлз III.

"Тази сутрин достопочтеният депутат Риши Сунак бе на аудиенция при краля и подаде оставката си като министър-председател и първи лорд на хазната, която Негово величество с удоволствие прие", гласи изявлението, цитирано от BBC.

