Риск от повсеместни наводнения: Рекордни дъждове ще удавят Великобритания

Още поне 10 дни тежки валежи очакват по-голямата част от Обединеното кралство. Предупреждения за наводнения са издадени за повече от 100 района на страната.

И в момента страната е в период на обилни валежи от дъжд, като прогнозата означава, че те могат да продължат до края на февруари. По този начин това се очертава като една от най-влажните зими от години насам.

Рекордно много валежи

Още: Край на возенето с държавни пари: Великобритания посече мигрантите

Най-засегнати от новината за новата порция валежи са живеещите в 109-те района на Великобритания, където са в сила предупреждения за наводнения.

Има цели части на страната, котио са изправени пред най-високите нива на валежи, откакто се води такава статистика.

Източник: Getty Images

Така например миналата седмица Рединг отбеляза 25 дни последователни валежи - най-дългият непрекъснат период на валежи, регистриран някога, откакто Университетът в Рединг започва да води статистика през 1908 г.

Британската агенцията по околна среда призова обществеността да "остане бдителна" и увери жителите, че служителите работят "денонощно", за да отстранят всички затлачвания на речни корита, предаде БНР.

Още: В името на "равенството": Училище забрани момичетата да носят поли

Водачите на превозни средства бяха призовани да не шофират през наводнени участъци, защото те могат да бъдат "изключително опасни".