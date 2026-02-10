Оставката на Румен Радев:

След наводненията: Педро Санчес с призив за мерки срещу климатичните промени

Испанският премиер Педро Санчес поиска приемането на предварителни мерки за справяне с последиците от климатичните промени. При посещение в засегнати от обилните дъждове райони той призова всички партии да се обединят за каузата. Според министър-председателя на Испания е нужно национално споразумение, което да позволи съвместен и проактивен отговор на новата климатична реалност от различни гледни точки.

По думите на Педро Санчес опасните метеорологични явления "подтикват към размисъл и гражданите настояват всички политически представители и институции да бъдат единни в отговора си".

Той подчерта необходимостта от "голямо национално съгласие, от което Испания се нуждае", за да предложи съвместен отговор от институционална, икономическа и социална гледна точка.

Премиерът потвърди ангажимента на правителството към засегнатите от скорошните бури и подчерта, че изпълнителната власт ще активира необходимите механизми за оценка на щетите и ще започне възстановяване и реконструкция на засегнатите райони, съобщи БНР.

В същото време той не пое конкретни ангажименти за финансова помощ за пострадалите от валежите и наводненията населени места.

