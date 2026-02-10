Все повече германци се страхуват от САЩ

Почти две трети от германците гледат на САЩ като на основна заплаха за световния мир в близко бъдеще. Това сочи социологическо проучване, като резултатите показват засилено безпокойство в Германия в това отношение в сравнение с 2024 г. Проучването, направено от Института "Аленсбах" по поръчка на Центъра за стратегия и висше лидерство, показва, че 65% от участниците са посочили САЩ, когато са били попитани кои страни представляват най-голяма опасност за световния мир.

Когато същият въпрос е бил зададен миналата година, този процент е бил 46. През 2024 г. само 24% от германците са приемали САЩ като заплаха за мира, съобщава ДПА.

Русия остава страната, която най-много германци смятат за заплаха. От началото на войната на Русия в Украйна през февруари 2022 г. между 75 и 82% от запитваните в годишното проучване посочват Русия като най-голямата заплаха за световния мир. Последните данни показват, че делът на анкетираните, разглеждащи Русия като заплаха, е 81%.

От друга страна, според 46% от участниците в допитването Китай е страната, която най-много застрашава световния мир, цитира данните БТА.

Проучването е проведено на територията на Германия между 6 и 19 януари сред 1077 души на над 16-годишна възраст.

На участниците в проучването е зададен и въпросът колко вероятно според тях е Германия да участва във война през следващите години. Само 3% от тях отговарят, че според тях такъв сценарий е много вероятен, 28% са на мнение, че това е по-скоро възможно, а 24% не могат да дадат еднозначен отговор.

