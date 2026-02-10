Новак Джокович направи голямо разкритие бъдещето си

Новак Джокович несъмнено напомни за най-добрата си форма с представянето си на Australian Open в края на януари. Той достигна до финала, като по пътя си отстрани световният №2 Яник Синер. Да, в решаващия мач Ноле загуби от световния №1 Карлос Алкарас, но представянето му беше забележително. В момента той наблюдава на живо Зимните Олимпийски игри в Милано/Кортина и даде интересно интервю за една от местните телевизии, в което разкри част от плановете за бъдещето си.

Новак Джокович: „Все още искам да играя в Лос Анджелис“

Ето какво каза за бъдещето си Новак Джокович пред Corriere TV: „Желанието ми си остава непроменено – все още искам да играя в Лос Анджелис. Тази мечта продължава да е жива“. До Олимпийските игри в Ел Ей остават две години и половина. Тогава Джокович ще е над 40-годишна възраст, но това явно няма да му попречи. Той спечели златен медал на Олимпийските игри в Париж през 2022 г.

Още: Ветеранът Джокович отново се възкачи в топ 3 на световния тенис

„Не знам дали ще ми е нужно да играя един, пет или петнадесет турнира на година“

Въпреки намеренията си да не спира да се състезава на най-високо ниво, сърбинът призна, че на този етап не може да прави по-дългосрочни планове: „Не знам дали, за да съм в необходимата форма за Ел Ей, ще ми е нужно да играя един, пет или петнадесет турнира на година. Единственото ми желание в момента е да се насладя на малко време със семейството ми“. Новак Джокович ще се завърне на корта съвсем скоро. Само след няколко дни му предстои участие в ATP 500 турнира в Доха, Катар.

Още: Бивш номер 1 в тениса за Джокович: "Станахме свидетели на величие! Да направиш това на 38 години..."