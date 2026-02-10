Нова промяна в цената на петрола заради риск за ключов маршрут в световната търговия

Световните цени на петрола се повишиха, защото търговците реагират на рисковете от прекъсване на доставките от Близкия изток. Въпреки дипломатическите опити на САЩ и Иран да постигнат споразумение в Оман, военните маневри и предупрежденията за безопасността на корабоплаването принуждават пазара да включи допълнителна рискова премия в цените на горивата, съобщава Bloomberg. Анализаторите от RBC Capital Markets отбелязват, че въпреки че и двете страни оцениха положително началото на ядрените преговори, заплахата от удари по ирански цели остава на дневен ред.

Военното присъствие на САЩ в региона принуждава операторите на танкери да ускорят движението на корабите си през опасни зони, опасявайки се от провокации или затваряне на Ормузкия проток от страна на Техеран. Оттам минават около 20% от световните доставки на петрол.

Още: Заплахата "Тръмп": Иран обяви учения със стрелба в ключов маршрут за световния петрол

Цените

Фючърсите на суровия петрол сорт Брент, който е референтен за Европа, се повишиха до цена около 69 долара за барел. В момента на публикуване на материала цената е 69,14 долара, което е 0,14% ръст спрямо тази при затварянето на сесията вчера.

Американският бенчмарк West Texas Intermediate (WTI) се качи на цена над 64 долара за барел. Към 9:30 ч. българско време тя е 64,38 долара, или 0,03% ръст.

Снимка: iStock

Вчера цените се понижиха и сутринта бяха съответно 67,09 долара за барел (за Брент) и 62,76 долара за барел (за WTI): Промяна в цената на петрола заради преговорите между Иран и САЩ.

Основният фактор за натиск нагоре сега е изявлението на Вашингтон, в което се препоръчва на американските кораби да избягват иранските води при преминаване през Ормузкия проток.

Успоредно с кризата в Близкия изток, САЩ разширяват географския обхват на борбата си срещу износа на суровини, подлежащи на санкции.

Още: Търговски натиск: САЩ заплаши и съюзниците на Иран с мита

Търговците очакват нови данни от Министерството на енергетиката на САЩ, които трябва да изяснят състоянието на глобалните запаси. Въпреки потенциалния излишък на петрол през 2026 г., геополитическите напрежения в момента надделяват над икономическите опасения, което поддържа цените високи.

Още: Извънредни мерки в Куба след петролната блокада от САЩ