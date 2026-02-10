Любопитно:

Дейвид Пастор остава в ареста, ето каква присъда го очаква

10 февруари 2026, 10:04 часа 127 прочитания 0 коментара
Футболистът на ЦСКА Дейвид Пастор остава в ареста поне още два дни, обявиха от прокуратурата на брифинг по случая. Защитникът бе хванат да шофира автомобила си в нетрезво състояние и предизвика пътно транспортно произшествие. Мярката му за неотклонение е 72 часа, така че към момента бразилецът остава в ареста. Възможно е наблюдаващият прокурор да поиска постоянна мярка, но това предстои да бъде обявено. Според изнесената информация, Пастор най-вероятно ще получи условна присъда, както по-често се случва при подобни престъпления.

"Във вчерашния ден е докладвано съдебно производство по случая. Лицето е обвинен за извършено престъпление. Преценявайки обществената опасност на деянието - минал е на няколко червени светофара, предизвикал е ПТП наблюдаващият прокурор е преценил, че има вероятност обвиняемият да се укрие и е наложил мярка за неотклонение за 72 часа. Наказателният кодекс предвижда лишаване от свобода от една до три години и финансова глоба. Няма данни да употребявал наркотици. В повечето от случаи извършителите биват наказани с условни присъди. Наблюдаващият прокурор ще прецени. Мярката е до 72 часа с оглед на внасяне на евентуално искане в съда за постоянна мярка за неотклонение. Не е бил сам, а с лице от женски пол - предполагам приятелка. Фактът, че той не е български гражданин е един от факторите, които могат да допринесат за това, но той не е единствен. Професионалните задължения на човека нямат отношение с разследването и няма да бъде ангажиран клубът по никакъв начин. Лицето оказва съдействие", казаха от прокуратурата.

"Рано сутринта вчера екип на СДВР забелязва водач, който минава на червен светофар. Последват го и се предприема действие за спирането му. Минава още един светофар на червено, след което бива спрян. Не след дълго пристигат водачи, които казват, че малко по-рано лицето е предизвикал ПТП с техен автомобил, по който има нанесени щети. 2.32 промила показва тестът за алкохол. Отказал е кръвен тест, така че се взима показанието на дрегера. Поведението му е било на човек употребил алкохол, не е опитвал да възпрепятства проверката. Доколкото разбрах казал е, че майка му е починала преди няколко дни. Това разбира се не е оправдание. Имаме информация, че има наложени глоби за превишена скорост. Автомобилът не е негова собственост, а на друг човек", дадоха информация от СДВР.

Стефан Йорданов
