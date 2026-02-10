Спорт:

Започва изграждането на Източната тангента на София

Още една дълго чакана връзка в София тръгва към реализация - обявихме процедурата за изпълнител на първия етап от Източната тангента. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев.

"Пътната инфраструктура е личен приоритет в работата ми. Една от причините за това е времето - времето, което всеки от нас губи в пътя си до работа, до дома, до близките си. Връзката между северните и североизточните квартали и достъпът до летището са точно такъв пример – проект, който градът чака от години", написа в своя профил във Фейсбук Терзиев.

"По Източната тангента работим от ден първи, а днес правим следващата стъпка. Придобихме проекта през 2025 г., съгласуван е, за първия етап има разрешение за строеж и приключени отчуждавания. Сега стартираме процедура за избор на изпълнител, преминала контрола на Агенцията за обществени поръчки", заяви още той.

Параметрите на Източната тангента

Общата дължина на Източната тангента е 1460 метра. Стреижът ще започне с участъка от Северната тангента до бул. "Владимир Вазов". Ще бъде изграден пътен възел на 2 нива - с ясна логика на движение, без конфликтни точки и с по-висока безопасност. Паралелно се подготвя и втория етап – до бул. "Ботевградско шосе".

Строителството временно ще промени организацията на движение.

"Управляваме процеса така, че неудобството да е минимално, докато стигнем до крайния траен резултат: по-бързо и по-ефективно придвижване в града", заяви още столичният кмет.

По думите му това е стратегически проект за София.

"С него, както и с разширяването на метрото, на бул. "Рожен", надлеза на Бакърена фабрика, изграждането на бул. "Тодор Каблешков", подобряваме свързаността, облекчаваме трафика и правим града по-функционален за хората, които живеят и работят тук. Не с думи, а с конкретни действия", завършва Терзиев.

Десислава Любомирова
