Песков се оплаква: САЩ не ни отговаря, а даваме 1 млрд. долара за Съвета за мир

Кремъл още не е получил отговор на предложението на руския диктатор Владимир Путин да плати с част от замразените в САЩ руски активи заради подпалената от него пълномащабна война в Украйна за членство на Русия в т.нар. Съвет за мир за Газа на американския президент Доналд Тръмп. Това заяви Дмитрий Песков, говорителят на Путин, цитиран от руската държавно-информационна пропагандна агенция ТАСС.

Още: "Специални проблеми" между България и САЩ принудили Желязков да подпише Съвета за мир

"Предложението наистина беше внесено от руския президент, но не получихме отговор", каза Песков. Интересното е, че говорителят на Путин опита да замаже унижението - Русия проучвала дали да се включи в Съвета за мир.

"Темата за самия Съвет за мир, в съответствие с указанията на руския президент, все още се разработва от Министерството на външните работи съвместно с нашите съюзници и партньори", заяви Песков.

Путин по-рано заяви, че Москва е готова да дари 1 милиард щатски долара от замразените си в Съединените щати активи на Съвета за мир, сформиран от Тръмп, за да бъде уреден мир в Ивицата Газа, добавяйки, че Русия е готова да го направи още преди да бъде решен въпросът за участието в Съвета за мир и неговата работа. Проблемът за Путин в случая е, че замразените активи не са му подвластни.

Още: Тръмп не е много притеснен, че Путин иска да ползва 1 млрд. долара замразени руски пари за Съвета за мир