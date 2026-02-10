Любопитно:

Разкриха незаконна цигарена индустрия в Гърция: Стигнала ли е опасна продукция до България

10 февруари 2026, 9:47 часа 210 прочитания 0 коментара
Гръцката полиция разби мрежа за производство и контрабанда на незаконни цигари в промишлен мащаб, предаде гръцкото издание Kathimerini. Разкрието стана в рамките на мащабна полицейска акция, която установи, че мрежата е разполагала с три производствени предприятия, както и че е изнасяла голяма част от продукцията си и е извършвала сделки за милиони, използвайки само пари в брой, за да избегне разкриване.

Бандата е използвала и шест склада и автопарк от камиони. Служителите са конфискували над 14 милиона цигари, 20 тона тютюн и 1,2 милиона евро в брой.

При серия от акции в петък и събота в района на Голяма Атина, съседния регион Виотия и остров Евия са арестувани 26 души, включително двамата предполагаеми лидери, като са издадени заповеди за арест срещу още 13 заподозрени, сред които действащ полицай. Смята се, че бандата е активна поне от 2018 г. ОЩЕ: Румъния е загубила над 500 млн. евро заради България

Стигала ли е продукцията до България?

Властите сътрудничиха в разследването с Европол и полицейските сили на Великобритания, Полша, България и Румъния.

Бандата е извършила десетки пратки както в страната, така и в чужбина, всяка от които е включвала няколко милиона цигари, добавяйки, че само за количествата, иззети при акцията, данъците и таксите биха стрували над 7 милиона евро.

Цигарите са били опасни

Генерал-майор Фотис Дуитсис, началник на дирекция „Борба с организираната престъпност“, заяви, че контрабандните цигари са били опаковани във фалшиви кутии на масови марки и предупреди, че такива цигари са дори по-опасни от истинските продукти.

„Незаконните тютюневи изделия представляват сериозен риск за общественото здраве. Те се произвеждат без никакъв контрол на качеството... Наистина, от това, което видяхме в производствените инсталации, условията, при които се произвеждат такива цигари представляват огромен риск за здравето на хората, които ги пушат", заяви той.  ОЩЕ: Възрастта, на която сте започнали, е също толкова важна, колкото и броят на изпушените цигари

Деница Китанова
