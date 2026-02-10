Войната в Украйна:

Възрастна жена загина при пожар, причинен от печка

10 февруари 2026, 9:56 часа 211 прочитания 0 коментара
Възрастна жена загина при пожар, причинен от печка

При пожар е загинала жена на 77 г., която е била трудноподвижна. Тя е открита под руините от къща в село Цар Самуил, община Тутракан, област Силистра. Причината за пожара е неправилна работа с отоплителен уред на твърдо гориво.

Общо 60 пожара са потушени в страната през последното денонощие, един човек е загинал, съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” на сайта си. Информацията е актуална към 6:00 ч., уточнява БТА.

С материални щети са възникнали 19 пожара, от които седем са в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 41 пожара.

Противопожарните екипи са реагирали на 95 сигнала за произшествия. Извършени са 33 спасителни дейности и помощни операции. От тях шест са били при катастрофи, а 26 – при оказване на техническа помощ.

Лъжливите повиквания към екипите на пожарната са две.

Регистрирани са и две лъжливи повиквания.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
