Опасен "Купидон": Катрин Зита-Джоунс превръща брачната терапия в кошмар

Катрин Зита-Джоунс беше избрана за главна роля в психологическия трилър "Cupid" ("Купидон"), който ще бъде режисиран от Тейт Тейлър, съобщи The Hollywood Reporter. Носителката на "Оскар" и "Тони", позната от "Chicago" и "Traffic", ще изиграе нестандартен брачен консултант, чиито методи тласкат една разкъсана връзка към все по-опасна територия. Филмът проследява двойка, чийто брак е на ръба на разпада. В рамките на един уикенд те се опитват да възстановят отношенията си в дома на привидно услужлива консултантка (Зита-Джоунс). Това, което започва като изпълнено с надежда упражнение, постепенно се превръща в мрачно преживяване, когато нейните техники стават все по-жестоки и рискови.
Уникален трилър
Тейлър ще режисира по сценарий на братята Ван Дайк, които по-рано написаха "Don’t Worry Darling" на Оливия Уайлд. Снимките се планират за края на лятото или началото на есента на 2026 г. в Натчез, щата Мисисипи. Продуценти ще бъдат Джон Норис и Тейлър, заедно с Райън Донел Смит.
"Този филм, "Cupid"? Нека просто кажем… може никога повече да не поискате да потърсите консултация. Или пък ще поискате, стига да можете да го понесете", каза Тейлър. "Развълнуван съм да изминем този път с Катрин. Няма по-добър артист, който да вдъхне живот на този уникален трилър".
Компанията Upgrade ще се занимава с международните продажби на Cupid и ще предлага проекта на купувачи на Европейския филмов пазар в Берлин тази седмица. CAA Media Finance, която е организирала финансирането на проекта, ще отговаря за правата за САЩ, информира БГНЕС.