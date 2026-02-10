45 години затвор грозят бивш президент на Косово

Прокуратурата на Специализирания съд в Хага поиска 45 години затвор за бившия президент на Косово Хашим Тачи и трима негови сътрудници, въз основа на "сериозността" на обвиненията във военни престъпления, повдигнати срещу тях.

Това се случи в заключителните пледоарии по делото, съобщи Balkan Insight.

"СП иска осъдителна присъда по всичките 10 обвинения и единна присъда от 45 години затвор въз основа на индивидуалния принос към престъпленията на Хашим Тачи, Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуп Красника", заяви главният прокурор Кимбърли Уест пред съда.

Още: Президентът на Косово: Тръмп заслужава Нобелова награда и аз ще го номинирам

Според нея тези престъпления са военни престъпления и престъпления срещу човечеството и са от сериозен характер. "А тежестта на обвиненията не е намаляла с времето", категорична е тя.

Обвиненията

В средите на албанците цари силно недоволство срещу специализираните съдебни камари, тъй като недоволните смятат, че съдът е етнически предубеден и се стреми да подкопае наследството на това, което те виждат като справедлива война срещу сръбските сили.

Организации на ветерани от войната проведоха 4 масови протеста в цяла Европа в подкрепа на подсъдимите бившите лидери.

Още: Заради риск от рецидив: Съдът в Хага удължи задържането на Хашим Тачи и Кадри Весели

Тачи, Красники, Селими и Весели са обвинени в индивидуална и колективна отговорност за престъпления, извършени срещу затворници, държани в затворите на Армията за освобождение на Косово в Косово и съседна Албания, включително 102 убийства. Престъпленията са извършени по време и непосредствено след войната в Косово през 1998 и 1999 г.

Макар седалището му да е в Хага, така нареченият специален съд е част от съдебната система на Косово и разполага с международен персонал, който да гарантира справедлив процес, предаде Фокус.

Делото е във финалния си етап. Заключителните пледоарии са планирани да продължат до 18 февруари, с почивен ден в Деня на независимостта на Косово, 17 февруари. След заключителните пледоарии, съдебният състав има 90 дни, за да обмисли присъдата, което означава, че тя може да бъде произнесена през пролетта.

Хашим Тачи, Якуп Красничи, Кадри Весели и Реджеп Селими бяха арестувани през 2020 г.

Още: Тачи: Очаквам от мен да бъдат свалени всички обвинения

Делото срещу бившия президент на Косово започна през 2023 г. Тачи, заедно с трима от най-близките му сътрудници, са обвинени по 10 обвинения във военни престъпления и престъпления срещу човечеството.

През ноември 2020 г., след като обвиненията бяха обявени, той подаде оставка и доброволно се предаде на съда.