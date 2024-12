"Роскомнадзор" блокира Viber в страната

"Роскомнадзор" (Руската федерална изпълнителна агенция, отговорна за мониторинга, контрола и цензурирането на руските медии) обяви, че блокиран Viber. Приложението няма да работи на цялата територия на Руската федерация от днес, твърдят руски медии.

От агенцията обясниха, че приложението Viber уж нарушава необходимите закони „за предотвратяване на заплахи за използване на месинджъра за терористични и екстремистки цели, набиране на граждани за такива действия, трафик на наркотици, както и за хостване на незаконно съдържание“.

⚡️⚡️ BREAKING: Russian Federal Service for Supervision of Communications and Information Technologies (Roskomnadzor) has blocked Viber in Russia. pic.twitter.com/gqx5dnjmrm